Ηλίας Βρεττός και Αναστασία Δεληγιάννη ανακοίνωσαν με τον πιο τρυφερό τρόπο ότι θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς

Ο Ηλίας Βρεττός και η Αναστασία Δεληγιάννη ανακοίνωσαν ότι θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 στην Εύβοια, μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα για την εγκυμοσύνη της Αναστασίας μέσα από ένα τρυφερό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο γνωστός τραγουδιστής είχε εκφράσει και στο παρελθόν την έντονη επιθυμία του να δημιουργήσει οικογένεια με τη σύζυγό του, η οποία εργάζεται ως personal trainer.

Στο τρυφερό βίντεο που δημοσίευσαν από τη θάλασσα, την Τετάρτη (30-09-2026), η Αναστασία Δεληγιάννη ποζάρει στην παραλία φορώντας το μαγιό της, ενώ στην φουσκωμένη της κοιλίτσα είναι σχηματισμένο με αντηλιακό το «HB». Δίπλα της βρίσκεται ο Ηλίας Βρεττός, χαμογελαστός και ολοφάνερα ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στη ζωή τους.

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Ο Ηλίας Βρεττός εμφανίζεται να γράφει στην κοιλιά της συζύγου του με αντηλιακό: «ΗΒ2». Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε:: «ΗΒ στο τετράγωνο. Το πιο γλυκό “Πρόστιμο” της ζωής μας είναι καθοδόν και θα είμαστε ευλογημένοι να πάνε όλα καλά και να το “πληρώνουμε” για πάντα», αναφερόμενος σε στίχους του νέου κομματιού του «Πρόστιμο».

Ο Ηλίας Βρεττός είχε επιλέξει από την αρχή να προστατεύσει τη σχέση του με την Αναστασία Δεληγιάννη από την υπερβολική δημοσιότητα, έχοντας μιλήσει ωστόσο με πολύ ζεστά λόγια για τη γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του. Λίγο πριν από τον γάμο τους είχε περιγράψει τη σχέση τους ως μια σχέση που τον «ισορροπεί», εξηγώντας πως οι διαφορές τους είναι τελικά εκείνες που τους δένουν.