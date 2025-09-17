Ιωάννα Μαλέσκου για τις φήμες περί κρίσης στον γάμο της: «Είμαστε μια χαρά στην οικογένειά μου»

Λίγες μέρες μετά τη βάφτιση της κόρη της, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά, η Ιωάννα Μαλέσκου ρωτήθηκε για τη φημολογία που αναπτύχθηκε περί σοβαρή κρίση στον γάμο της. Μια σειρά από δημοσιεύματα ανέφεραν πως το ζευγάρι έχει πάρει χωριστούς δρόμους. Κάτι που η παρουσιάστρια διαψεύδει κατηγορηματικά.

Η Ιωάννα Μαλέσκου δηλώνει έντονα ενοχλημένη από τις επίμαχες διαρροές και από την προσπάθεια ορισμένων να την κάνουν να απαντήσει για ένα θέμα που δεν υπάρχει. Όπως λέει φροντίζει διαχρονικά να μην απασχολεί με τα προσωπικά της.

«Τα σχόλια που έγιναν μετά τη βάφτιση δεν με στεναχώρησαν, αλλά δεν με άφησαν και ανεπηρέαστη. Με προβλημάτισε. Με χαλάει όταν οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να αμαυρώσουν και να χαλάσουν, να μετατοπίσουν την προσοχή και τον χαρακτήρα μιας συγκεκριμένης και πολύ ιερής για μένα μέρας, όπως της ημέρας της βάφτισης και της μικρής γιορτής που φτιάξαμε για το παιδάκι μας, με μια διάθεση να μπουν στο αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο ζευγάρι.

Η αλήθεια είναι ότι πέρα από το ότι το θεωρώ πολύ κακό, είναι πολύ άσχημο όταν οι άνθρωποι προσπαθούν σώνει και ντε να σε κάνουν να απαντήσεις για κάτι – είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει – σώνει και ντε να σου βγάλουν μια απάντηση. Το θεωρώ εκβιαστικό όταν γίνεται τόσο έντονα και πιεστικά. Η γραμμή μου, η διάθεση μου ήταν πάντα να προστατεύω οτιδήποτε με αφορά, προσωπικά, φιλικά και επαγγελματικά. Έχω δείξει ότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν μιλάει για να μιλάει. Αν θέλω να μοιραστώ κάτι θα το μοιραστώ και σκέφτομαι ευχάριστα» ανέφερε η Ιωάννα Μαλέσκου.

«Δεν θα κάτσω να αναλύω τις φήμες που βγαίνουν ενίοτε, γιατί βγαίνουν για όλους. Επειδή έχω δώσει τις κόκκινες γραμμές μου, με την έννοια ξέρω ότι και εγώ κάνω εκπομπή που μπορεί να θίξει θέματα σχέσεων, η στάση μου είναι όσο όσο. Γιατί να πρέπει η προσωπική μας ζωή να αφορά στον κόσμο; Γιατί να δώσουμε απαντήσεις;

Δεν με σεβάστηκαν οι άνθρωποι του χώρου. Γιατί να δώσω απάντηση για κάτι που δεν αφορά κανέναν; Αφορά μόνο τη δική μας οικογένεια. Αν έχω να πω κάτι για τη ζωή μου, θα το πω και όχι επειδή νιώθω ότι μου το επιβάλλουν να δώσω μια απάντηση. Δεν έχω να πω κάτι. Είμαστε μια χαρά στην οικογένειά μου και εγώ είμαι μια χαρά. Είναι μια μεγάλη πίεση που σκάει στην οικογένεια μου» εξομολογήθηκε η Ιωάννα Μαλέσκου.

Σημειώνεται ότι η κορούλα της Ιωάννας Μαλέσκου και του Κωνσταντίνου Δανιά είναι 2,5 ετών και πήρε το όνομα Μαρίλια. Η βάφτιση έγινε σε στενό κύκλο, ενώ η παρουσιάστρια μοιράστηκε αρκετά στιγμιότυπα στο Instagram.