Ιωάννα Μαλέσκου: Ο απολαυστικός διάλογος με την κόρη της Μαρίλια – «Και μ’ αρέσει και δεν μου αρέσει»

Η Ιωάννα Μαλέσκου μακριά από τις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις, δεν διστάζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους μικρά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της που περνά το καλοκαίρι, μαζί με την κόρη της Μαρίλια.

Η Ιωάννα Μαλέσκου δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο συνομιλεί με την κόρη της, η οποία για ακόμη μία φορά έκλεψε τις εντυπώσεις με την αυθόρμητη απάντησή της.

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Στο βίντεο, η παρουσιάστρια τη ρωτά αν της αρέσει αυτό που αγόρασαν, χωρίς να αποκαλύπτει τι είναι. Ωστόσο, η 3χρονη αποφάσισε να… τρολάρει τη μαμά της, λέγοντας με απόλυτη φυσικότητα: «Και μ’ αρέσει και δεν μου αρέσει».

Η αφοπλιστική ειλικρίνεια της μικρής και η αντίδραση της Ιωάννας Μαλέσκου χάρισαν ένα ιδιαίτερα χαριτωμένο στιγμιότυπο ανάμεσα σε μαμά και κόρη στους διαδικτυακούς της φίλους.