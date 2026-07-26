Χριστίνα Κοντοβά: Η κόρη της έκλεισε τα οκτώ, το πάρτι γενεθλίων της στην Κέρκυρα

Η κόρη της Χριστίνας Κοντοβά, η Ada έγινε 8 ετών! Και με ένα πάρτι γενεθλίων στην Κέρκυρα γιόρτασε τα όγδοα γενέθλιά της. Στην παρέα τους βρισκόταν και η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία έχει βαφτίσει την μικρή Ada.

Την Κυριακή (26.07.2026), η Χριστίνα Κοντοβά δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα αγκαλιά με την μικρή Ada που δεν σταμάτησε να χαμογελά, με τη νονά Σίσσυ Χρηστίδου και με την ροζ τούρτα της.

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«Χαρούμενα όγδοα γενέθλια αγάπη μου» έγραψε η σχεδιάστρια στη λεζάντα της ανάρτησής στο Instagram για την ξεχωριστή χθεσινή ημέρα.

Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας, που βρίσκεται στην Κέρκυρα για τις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με τη Σίσσυ Χρηστίδου, διοργάνωσε ένα όμορφο πάρτι γενεθλίων για τη μικρή της πριγκίπισσα, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα πρόσωπα και φίλους.

Η Χριστίνα Κοντοβά έχει μιλήσει πολλές φορές για το πόσο έχει αλλάξει η ζωή της από τη στιγμή που η Ada μπήκε σε αυτήν, με τη σχέση τους να είναι ιδιαίτερα δυνατή και συγκινητική.

Δεν είναι λίγες οι φορές που μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά τους, δείχνοντας πως η κόρη της αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της.