Lifestyle

Χριστίνα Κοντοβά: Η κόρη της έκλεισε τα οκτώ, το πάρτι γενεθλίων της στην Κέρκυρα

Μαζί και η νονά Σίσσυ Χρηστίδου
Η σχεδιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες με την τούρτα του παιδιού της
Η σχεδιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες με την τούρτα του παιδιού της / Ιnstagram
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η κόρη της Χριστίνας Κοντοβά, η Ada έγινε 8 ετών! Και με ένα πάρτι γενεθλίων στην Κέρκυρα γιόρτασε τα όγδοα γενέθλιά της. Στην παρέα τους βρισκόταν και η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία έχει βαφτίσει την μικρή Ada.

Την Κυριακή (26.07.2026), η Χριστίνα Κοντοβά δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα αγκαλιά με την μικρή Ada που δεν σταμάτησε να χαμογελά, με τη νονά Σίσσυ Χρηστίδου και με την ροζ τούρτα της. 

«Χαρούμενα όγδοα γενέθλια αγάπη μου» έγραψε η σχεδιάστρια στη λεζάντα της ανάρτησής στο Instagram για την ξεχωριστή χθεσινή ημέρα.

Η γνωστή σχεδιάστρια μόδας, που βρίσκεται στην Κέρκυρα για τις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με τη Σίσσυ Χρηστίδου, διοργάνωσε ένα όμορφο πάρτι γενεθλίων για τη μικρή της πριγκίπισσα, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα πρόσωπα και φίλους.

kontova instagram

Η Χριστίνα Κοντοβά έχει μιλήσει πολλές φορές για το πόσο έχει αλλάξει η ζωή της από τη στιγμή που η Ada μπήκε σε αυτήν, με τη σχέση τους να είναι ιδιαίτερα δυνατή και συγκινητική.

kontova instagram

kontova instagram

kontova instagram

Δεν είναι λίγες οι φορές που μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά τους, δείχνοντας πως η κόρη της αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
109
105
79
77
67
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo