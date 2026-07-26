Ο πρώτος χορός της Δώρας Παντέλη και του Τζον Μεραμβελιωτάκη και το εντυπωσιακό λευκό φόρεμα της δημοσιογράφου

Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της ζει η Δώρα Παντέλη, η οποία ενώθηκε χθες Σάββατο (25.07.2026) με τα δεσμά του γάμου με τον αγαπημένο της Τζον Μεραμβελιωτάκης.

Η γνωστή δημοσιογράφος Δώρα Παντέλη έλαμπε στον γάμο της που πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη.

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Μετά τον γάμο ακολούθησε το καθιερωμένη δεξίωση με το ζευγάρι που έχει ήδη αποκτήσει έναν γιο να μην κρύβει την ευτυχία του.

Δώρα Παντέλη και Τζον Μεραμβελιωτάκης απόλαυσαν τον πρώτο χορό με τα βεγγαλικά να έχουν μετατρέψει το τοπίο σε μαγικό και τους καλεσμένους να απαθανατίζουν τις στιγμές.

Η Δώρα Παντέλη στη δεξίωση αρχικά εμφανίστηκε με το νυφικό, αλλά στη συνέχεια επέλεξε ένα αεράτο λευκό φόρεμα. Η δημοσιογράφος έχοντας δίπλα της πολλά αγαπημένα πρόσωπα διασκέδασε με την ψυχή της.

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Τα παρακάτω βίντεο είναι ενδεικτικά του κλίματος που επικρατούσε στη δεξίωση του γάμου της Δώρας Παντέλη.

Να σημειωθεί ότι η ημερομηνία του γάμου τους είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τους νεόνυμφους, καθώς σαν χθες Σάββατο (25.07.2026), πριν από έναν χρόνο, υποδέχτηκαν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.