Lifestyle

Μαριάντα Πιερίδη: «Με τον Πάνο Ιωάννου είμαστε καλά και οι δυο σε αυτή τη σχέση, θέλουμε εξίσου την ηρεμία μας»

«Το κεφάλαιο γάμος έκλεισε οριστικά για μένα», ξεκαθάρισε ακόμα
Πάνος Ιωάνου και Μαριάντα Πιερίδη
Ο Πάνος Ιωάνου και η Μαριάντα Πιερίδη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Μαριάντα Πιερίδη και μίλησε για τη σχέση της με τον σύντροφό της, Πάνο Ιωάννου, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το κεφάλαιο γάμος έχει κλείσει για εκείνη. 

Η γνωστή τραγουδίστρια μιλώντας στον Αστέρη Κασιμάτη και το περιοδικό ΟΚ αναφέρθηκε και στις σχέσεις της με τον πρώην σύζυγό της και πατέρα του παιδιού της, Νέστορα Φωτιάδη. Η Μαριάντα Πιερίδη τόνισε ότι το κοινό του είναι ότι κάνουν ό,τι θέλει ο γιος τους. 

«Το κεφάλαιο γάμος έκλεισε οριστικά για μένα. Η επόμενη νύφη στην οικογένεια θα είναι η σύζυγος του γιου μου», ξεκαθάρισε η γνωστή τραγουδίστρια.

«Με τον πατέρα του γιου μου, Νέστορα Φωτιάδη αυτό που έχουμε κοινό είναι ότι κάνουμε ό,τι θέλει ο Νικόλας. Αν θέλει να πάει διακοπές μαζί μου, έτσι θα γίνει. Αν η επιθυμία του είναι να πάει με τον μπαμπά του, επίσης αυτό θα κάνει. Στον γιο μου έχω πει “θα κάνεις ό,τι θέλεις, αγόρι μου”. O Νικόλας μεγάλωσε και αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Συζητάμε, καταλαβαίνει και κρατάει και εκείνος τις ισορροπίες του», δήλωσε στην ίδια συνέντευξη η Μαριάντα Πιερίδη. 

Τέλος, η Μαριάντα Πιερίδη μίλησε για τον σύντροφό της, Πάνο Ιωάννου που είναι στέλεχος πολυεθνικής εταιρείας.

«Είμαστε καλά και οι δυο σε αυτή τη σχέση. Θέλουμε εξίσου την ηρεμία μας. O Πάνος είναι πολύ χαμηλών τόνων και δεν του αρέσει γενικά να μοιράζομαι πολλές λεπτομέρειες για τη σχέση μας», είπε η γνωστή τραγουδίστρια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
126
104
77
71
65
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo