Lifestyle

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου χαλαρώνει στη Μύκονο – Η βραδινή έξοδος στα Ματογιάννια

Η γνωστή influencer είναι στα καλύτερά της
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου επισκέφθηκε για ακόμα μία φορά το αγαπημένο της νησί των «ανέμων» και ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε στα σοκάκια της Μυκόνου να απολαμβάνει μια βραδινή βόλτα της. 

Η όμορφη επιχειρηματίας και γνωστή influencer επέλεξε να φορέσει ένα total black σύνολο, που αποτελούταν από ένα top και μία εφαρμοστή φούστα, τα οποία συνδύασε με ένα ασορτί ζευγάρι ψηλοτάκουνα mule. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου πριν από λίγο καιρό χώρισε από τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Λυκούδη και πλέον είναι μόνη.

«Είμαι σε σχέση με τον εαυτό μου. Πολύ υγιής σχέση», ανέφερε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου πριν από λίγους μήνες σε σχετική ερώτηση.

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου με total black σύνολο / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου απολαμβάνει τις διακοπές της στη Μύκονο / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στα στενά της Μυκόνου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

«Είμαι μόνη μου, δεν το έκρυψα αλλά δεν το έχω προβάλλει και τόσο. Καλό είναι γενικά να μην υπάρχουν τοξικοί άντρες και τοξικές γυναίκες αντίστοιχα στη ζωή μας. Σε βάθος χρόνο το καταλαβαίνεις σίγουρα. Όταν είσαι με ένα άνθρωπο που είναι τοξικός, αργά ή γρήγορα το ρουφάς όλο αυτό, όλη αυτή την αρνητική ενέργεια και γίνεσαι κι εσύ έτσι», είχε εξομολογηθεί η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου σε άλλη συνέντευξή της

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