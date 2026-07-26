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Τομ Χανκς: Η απίθανη αντίδραση όταν είδε το πρόσωπό του σε τατουάζ Έλληνα θαυμαστή

Μόλις αντιλαμβάνεται τι απεικονίζει το τατουάζ, ο Τομ Χανκς σκύβει για να το εξετάσει από κοντά και αναφωνεί «ουάου»
Ο Τομ Χανκς
Ο Τομ Χανκς/ ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ενθουσιασμένος και χαρούμενος έδειχνε ο Τομ Χανκς, όταν Έλληνας θαυμαστής του, του έδειξε το τατουάζ με το πρόσωπό του στη γάμπα.

Η ιδιαίτερη αυτή έκπληξη του Τομ Χανκς έγινε μεγαλύτερη όταν είδε ότι το μεγάλο τατουάζ στη γάμπα του θαυμαστή απεικονίζει τον ηθοποιό ως Φόρεστ Γκαμπ, τον εμβληματικό χαρακτήρα που υποδύθηκε στην ομώνυμη ταινία.

Μόλις αντιλαμβάνεται τι απεικονίζει το τατουάζ, ο Τομ Χανκς σκύβει για να το εξετάσει από κοντά και αναφωνεί «ουάου», εμφανώς εντυπωσιασμένος.

Στη συνέχεια δείχνει με το χέρι του το σχέδιο, ενώ χαμογελά και ανταλλάσσει λίγα λόγια με τον θαυμαστή του σε μια θερμή αντίδραση, αποδεικνύοντας ότι ο Τομ Χανκς είναι ένας από τους πιο απλούς σταρ του Χόλιγουντ.

@sourbislore Legend #tomhanks #forrestgump #sourbis #fy ♬ sonido original – URBAE NOX

Το στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του θαυμαστή στο TikTok και έχει γίνει viral στα social media.

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