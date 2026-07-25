Ο Παύλος Ντε Γκρες και η Μαρί Σαντάλ γιόρτασαν σε σκάφος τα 30ά γενέθλια της Μαρίας Ολυμπίας

Ο Παύλος Ντε Γκρες και η σύζυγός του, Μαρί Σαντάλ, έχουν δημιουργήσει μία ευτυχισμένη οικογένεια και καμαρώνουν τα πέντε τους παιδιά. Η μονάκριβη κόρη τους, Μαρία Ολυμπία, είναι η μεγαλύτερη από τους τέσσερις αδελφούς και οι γονείς της τής έχουν αδυναμία.

Το Σάββατο (25.07.2026) η πρωτότοκη κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ έκλεισε τα 30 της χρόνια, καθώς έχει γεννηθεί στις 25 Ιουλίου 1996 στη Νέα Υόρκη και γιόρτασε τα γενέθλιά της μαζί με τους γονείς της και άλλα αγαπημένα της πρόσωπα. Μάλιστα, ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου μοιράστηκε φωτογραφίες από τα γενέθλια της Μαρίας Ολυμπίας στο Instagram.

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Το πάρτι για τα γενέθλια της Μαρίας Ολυμπίας έγινε σε σκάφος και ο Παύλος Ντε Γκρες έγραψε ένα συγκινητικό δημόσιο μήνυμα για να ευχηθεί στην κόρη του.

«Χρόνια πολλά αγαπητή Ολύμπια είσαι το φως της ζωής μου», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Παύλος Ντε Γκρες.

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Η Μαρία Ολυμπία έχει τέσσερα αδέλφια, τον Κωνσταντίνο Αλέξιο που γεννήθηκε το 1998, τον Αχιλλέα Ανδρέα που ήρθε στη ζωή δύο χρόνια αργότερα, τον Οδυσσέα Κίμωνα που γεννήθηκε το 2004 και τον μικρότερο από όλους Αριστείδη Σταύρο που γεννήθηκε το 2008.

Σημειώνεται ότι η Μαρία Ολυμπία εργάζεται ως μοντέλο, fashion influencer και stylist.