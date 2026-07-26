Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου 2026

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου; Τι προβλέπουν το ζώδιο και ο ωροσκόπος…

Ταύρος: Σήμερα, καλείσαι να βρεις μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και στις αυξημένες υποχρεώσεις. Η αντίθεση Ήλιου – Πλούτωνα μπορεί να ενισχύσει την πίεση ή να φέρει στην επιφάνεια φόβους που σχετίζονται με την καριέρα και τις προσδοκίες των άλλων.

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Μην επιτρέψεις στις απαιτήσεις να εξαντλήσουν τις δυνάμεις σου. Βάλε όρια, δώσε χρόνο στον εαυτό σου και προχώρησε με σταθερά βήματα. Η ψυχραιμία και η επιμονή θα σε οδηγήσουν σε πιο ασφαλείς και ουσιαστικές λύσεις.

Δίδυμοι: Η αντίθεση Ήλιου – Πλούτωνα μπορεί να προκαλέσει εντάσεις στις συζητήσεις ή αντιπαραθέσεις λόγω διαφορετικών απόψεων. Αντί να επιμένεις ότι έχεις δίκιο, άκουσε προσεκτικά όσα έχουν να πουν οι άλλοι.

Η ημέρα σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα τόσο τις δικές σου ανάγκες όσο και τις πραγματικές προθέσεις των ανθρώπων γύρω σου. Μια αποκάλυψη ή μια ειλικρινής συζήτηση μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι μια σημαντική σχέση και να σε οδηγήσει σε πιο ώριμες αποφάσεις.

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Καρκίνος: Η αντίθεση Ήλιου – Πλούτωνα αναδεικνύει ζητήματα οικονομικών υποχρεώσεων, συναισθηματικών εξαρτήσεων ή εκκρεμοτήτων που απαιτούν οριστική επίλυση. Ίσως αισθανθείς την ανάγκη να αφήσεις πίσω σου βάρη που δεν έχουν πλέον θέση στη ζωή σου.

Μην αγνοήσεις τα συναισθήματά σου, καθώς μέσα από αυτά θα κατανοήσεις τι πραγματικά χρειάζεσαι. Με σωστή οργάνωση και ψυχραιμία, μπορείς να θέσεις νέες βάσεις που θα σου εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ασφάλεια και ηρεμία στο μέλλον.

Λέων: Η αντίθεση του Ήλιου με τον Πλούτωνα σε επηρεάζει άμεσα και μπορεί να φέρει απαιτητικές συζητήσεις ή πρόσωπα που δοκιμάζουν την υπομονή σου. Απόφυγε συγκρούσεις που πηγάζουν από εγωισμό και προσπάθησε να δεις την ουσία των γεγονότων.

Είναι μια καλή ευκαιρία να απομακρυνθείς από σχέσεις ή καταστάσεις που σε περιορίζουν. Διατηρώντας μια μικρή απόσταση, θα αποκτήσεις καθαρότερη εικόνα και θα μπορέσεις να πάρεις αποφάσεις που θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και τη δύναμή σου.

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