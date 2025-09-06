Ιωάννα Μπούκη: Η σύζυγος του Αντώνη Σρόιτερ έκλεψε την παράσταση σε beach bar της Ρόδου

Ιωάννα Μπούκη και Αντώνης Σρόιτερ έχουν αποκτήσει δύο παιδιά και βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό τους. Η σύζυγος του παρουσιαστή βρέθηκε προ ημερών στη Ρόδο και δεν ξέφυγε από τους φωτογράφους.

Η Ιωάννα Μπούκη μαγνήτισε όλα τα βλέμματα σε beach bar του νησιού την ώρα που έκανε βουτιές με τις κόρες της στη θάλασσα. Η 40χρονη προκάλεσε κολακευτικά σχόλια για το σώμα και το γενικότερο στιλ της.

Είχε επιλέξει μαύρο ολόσωμο μαγιό. Από πάνω, στην αρχή, φορούσε ένα διχτυωτό φόρεμα, ενώ στα χέρια της κρατούσε μία τσάντα σε λευκό χρώμα.

Η ίδια αδιαφορούσε για τα αδιάκριτα βλέμματα του κόσμου. Η Νάντια και η Παυλίνα, τα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει η Ιωάννα Μπούκη με τον παρουσιαστή, είναι πλέον 12 και 9 χρονών.

«Δεν σκεφτόμαστε να κάνουμε τρίτο παιδί. Με τον Αντώνη γνωριστήκαμε Χριστούγεννα, ένα χρόνο μετά έμεινα έγκυος και γέννησα Χριστούγεννα» είχε πει η Ιωάννα Μπούκη σε παλαιότερη τηλεοπτική συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον Alpha.