Ιωάννα Τούνη: «Αγαπώ να ρίχνω άκυρο σε καλέσματα από εκπομπές»

Η γνωστή influencer βρίσκει πάντα τρόπους να προσελκύει την προσοχή κα το ενδιαφέρον στα social media
Ιωάννα Τούνη
H Ιωάννα Τούνη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Κατά καιρούς η Ιωάννα Τούνη βρίσκει τρόπους να μαγνητίζει τα βλέμματα στο λογαριασμό που έχει στο TikTok, ανεβάζοντας βίντεο και γράφοντας πράγματα που θέλει να μοιραστεί με τους followers της. 

Το Σάββατο (14.09.2025) η γνωστή influencer αποφάσισε να αποκαλύψει ποια πράγματα αγαπάει να κάνει και μεταξύ άλλων είναι να αρνείται να παρευρεθεί σε τηλεοπτικές εκπομπές που τη ζητούν να πάει ως καλεσμένη. Παράλληλα, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε ότι λατρεύει την ειρωνεία και δεν αγαπάει τους δήθεν celebrities.

«Δυστυχώς αγαπώ: Ειρωνεία 24/7, υπερκατανάλωση σοκολάτας, να ρίχνω άκυρο σε καλέσματα από εκπομπές, τους αληθινούς φίλους και όχι δήθεν celebrities, να έχω πάντα δίκιο, ταξίδια σε όλον τον κόσμο, να κλείνει το κινητό μου από μπαταρία», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok.

@j.touniσε περίπτωση που θέλεις να γνωριστούμε καλύτερα… καλά που υπάρχουν και αυτά τα trend #φοργιου #μπεςφοργιουγαμω #βαιραλ #jtouni Rocky Mountain Way – Joe Walsh

 

Εν τω μεταξύ, πριν από μερικές ημέρες η Ιωάννα Τούνη πήγε τον γιο της, Πάρη, σε σχολείο της Θεσσαλονίκης, αφού του έκανε «μάθημα» για τις «συμπεθέρες» της, ενώ μία εβδομάδα νωρίτερα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε πάει το παιδάκι και σε σχολείο της Αθήνας. 

