Ιωάννα Τούνη: Η έκπληξη που την συγκίνησε – «Μπήκε ο γιατρός και μου είπε πως δυο παιδιά με περιμένουν»

Η Ιωάννα Τούνη παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media, ακόμα και παραμονές του φετινού Πάσχα, με την influencer να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της και σκέψεις της. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης, μίλησε για την έκπληξη δύο μικρών παιδιών, που την συγκίνησε και της έφτιαξε τη μέρα, όπως ανέφερε.

Η Ιωάννα Τούνη βρισκόταν σε κέντρο αισθητικής. Ξαφνικά, όπως λέει στο βίντεο, ειδοποιήθηκε ότι δύο μικρά παιδιά την περίμεναν στη ρεσεψιόν. Ήθελαν να της δώσουν από ένα λουλούδι και να βγάλουν φωτογραφίες μαζί της. Να την εμψυχώσουν, για τη δοκιμασία που βίωσε κατά τη διάρκεια της δίκης για την υπόθεση revenge porn που είχε καταγγείλει και να την κάνουν να αισθανθεί καλύτερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχει γίνει κάτι και μου έχει φτιάξει όλη τη μέρα, όλη τη διάθεση. Εκεί που ήμουν στο ιατρείο και έκανα εγώ τα δικά μου εκεί κυτταρίτιδες και λοιπά, έρχεται ο γιατρός μου μέσα και μου λέει “Ιωάννα έχουν έρθει στη ρεσεψιόν δύο παιδιά και θέλουν να σε δουν, σε πειράζει;” και λέω “όχι εννοείται βγαίνω έξω”. Και είναι δύο παιδιά 15 ετών ένα αγόρι και ένα κορίτσι και μου έχουν φέρει λουλούδι και λαμπάδα. Και έχω μείνει άναυδη πραγματικά έχω πάθει σοκ.

Ήταν ευγενέστατα τα παιδιά, ήταν γλυκύτατα, αν βλέπετε αυτά τα story σας αγαπώ μου φτιάξατε τη διάθεση. Απλά δώσαμε αγκαλίτσα, βγάλαμε φωτογραφίες και μου λένε “μείνε δυνατή, σε παρακολουθούμε”. Αυτό, καταχάρηκα, δες που μερικές φορές αν πεις μία καλή κουβέντα σε κάποιον κάνεις κάτι μπορεί να αλλάξει όλη τη διάθεσή του. Πολύ όμορφο» ανέφερε η Ιωάννα Τούνη στο βίντεο που δημοσίευσε αργότερα από το σπίτι της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αυλαία της δίκης για το revenge porn, ήταν αυτή που περίμενε η Ιωάννα Τούνη. Στον πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, ενώ στον δεύτερο κατηγορούμενο ποινή τριών ετών με αναστολή. Του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση των κατηγορουμένων να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής τους.

Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή τους, τονίζοντας ότι κατείχαν και διέδιδαν προσωπικά δεδομένα της Ιωάννας Τούνη, χωρίς τη συγκατάθεσή της, με σκοπό να προσβάλουν βάναυσα την προσωπικότητά της. Το βίντεο φέρεται να είχε τραβηχτεί το 2017 και να κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο χρόνια αργότερα, προκαλώντας τεράστιο κύμα δημοσιότητας και ηθική βλάβη στην ίδια, όπως έκρινε το δικαστήριο.

Η Ιωάννα Τούνη είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή πως δεν ήθελε χρήματα από τους κατηγορούμενους. Στόχος της, ήταν μέσα από τη δική της περιπέτεια, να σταλεί ένα μήνυμα στήριξης σε κάθε γυναίκα που βίωσε ή εξακολουθεί να βιώνει ανάλογα βασανιστικά αδιέξοδα.