Ιωάννα Τούνη: Η σπόντα για τους «καλούς Χριστιανούς» και οι ευχές για το Πάσχα

Με αφορμή το Πάσχα και το ιδιαίτερο κλίμα της Μεγάλης Παρασκευής, η Ιωάννα Τούνη επέλεξε να στείλει το δικό της ξεχωριστό μήνυμα στους διαδικτυακούς της φίλους, προκαλώντας συζητήσεις στα social media με όσα ανέφερε.

Η γνωστή influencer, Ιωάννα Τούνη, μέσα από ένα story της στο instagram, θέλησε να δώσει ένα πιο ουσιαστικό νόημα στις ημέρες του Πάσχα, μιλώντας για την πίστη, την ανθρωπιά και τη σημασία της πραγματικής καλοσύνης στην καθημερινότητα.

Αρχικά, ευχήθηκε στους followers της «Καλή Ανάσταση σε όλους, με υγεία και φως στις καρδιές μας», στέλνοντας τις θερμότερες ευχές της για τις άγιες ημέρες.

Στη συνέχεια, προχώρησε σε μια πιο προσωπική τοποθέτηση, σχολιάζοντας το θέμα της υποκρισίας και εκφράζοντας τη δική της άποψη για το τι σημαίνει να είναι κάποιος πραγματικά καλός άνθρωπος.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της: «Και μια σημείωση για σήμερα… “καλοί χριστιανοί” δεν είμαστε όταν νηστεύουμε και πηγαίνουμε στον επιτάφιο, αλλά όταν είμαστε καλοί άνθρωποι και δεν λέμε ή κάνουμε κακό στον συνάνθρωπό μας ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ!»

Κλείνοντας το μήνυμά της, ευχήθηκε ξανά σε όλους καλή Ανάσταση, προσθέτοντας και την ευχή για «καλή καρδιά».

Υπενθυμίζεται ότι η Ιωάννα Τούνη, είχε περάσει μία πολύ μεγάλη περιπέτεια όταν δύο άνδρες είχαν διαρρεύσει ένα revenge porn βίντεο με την ίδια, με την influencer να κερδίζει σε πρώτο βαθμό τη δικαστική διαμάχη. Παρά το ότι και οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι, παρέμειναν ελεύθεροι και λίγες ημέρες μετά το δικαστήριο, ο ένας από τους δύο βρέθηκε στο ίδιο μαγαζί που η influencer γιόρταζε τη δικαίωσή της. Η 33χρονη, δημοσίευσε ένα βίντεο με τον άνδρα, δίνοντας τα στοιχεία του στη δημοσιότητα και συνελήφθη ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.