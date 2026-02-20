Ιωάννα Τούνη: Ο γιος της ντύθηκε για τις Απόκριες κι εκείνη καμαρώνει στο Instagram

Σε έναν ήρωα από τα αγαπημένο του παιδικό «Paw Patrol», τον Τσέις, μεταμφιέστηκε ο γιος της Ιωάννας Τούνη, Πάρης για τις φετινές Απόκριες.

Και η Ιωάννα Τούνη, που του έχει μεγάλη αδυναμία, θέλησε να μοιραστεί τη χαριτωμένη αυτή εικόνα, με όσους την ακολουθούν στο Instagram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Υπάρχει πιο γλυκό μωρό;» γράφει η Ιωάννα Τούνη κάτω από τη φωτογραφία του τριών ετών γιου της, που χαμογελάει στο φακό, κάτω από τη μάσκα του Τσέις…

Η Ιωάννα Τούνη μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς φίλους της, στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με τον τριών ετών Πάρη, τον οποίο καμαρώνει να μεγαλώνει…