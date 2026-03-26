Ιωάννα Τούνη σε σχόλιο για το revenge porn: «Η λέξη ενσυναίσθηση δεν σου λέει κάτι, εκεί φαίνεται η παιδεία σου»

Η Ιωάννα Τούνη ανήκει στην κατηγορία των δημόσιων προσώπων που της αρέσει να έχει διάδραση με τους fans και τους haters στα social media. Έτσι, συχνά γίνεται viral με τους διαλόγους που ανοίγει μαζί τους.

Πρόσφατα, η Θεσσαλονικιά επιχειρηματίας δημοσίευσε στο TikTok ένα βίντεο με μία τεράστια ανθοδέσμη, την οποία της χάρισε ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης. Ωστόσο εκτός από σχόλια λατρείας, πολλοί διαδικτυακοί της φίλοι, κατηγόρησαν – ξανά – την Ιωάννα Τούνη ότι «διαφημίζει» την ευτυχία της.

«Σήμερα θα περνούσαμε την ημέρα οικογενειακά με το αγόρι μου, αλλά είναι αρρωστούλης από χθες και ακυρώσαμε… Οπότε μόλις συνέβη αυτό», έγραψε η Ιωάννα Τούνη, στο TikTok, δείχνοντας στους διαδικτυακούς φίλους της την ανθοδέσμη που της έστειλε. «Πόσο τυχερή νιώθω», έγραψε στη λεζάντα.

Οι αντιδράσεις του κόσμου δεν ήταν μόνο θετικές, αλλά υπήρχαν και κάποια αρνητικά σχόλια. Μάλιστα σε κάποιους από αυτούς που έκριναν τη Ιωάννα Τούνη για τον τρόπο ζωής της θέλησε να απαντήσει δημοσίως.

«Πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να είναι με το ζόρι ευτυχισμένη! Βασικά σε έχουν καταλάβει όλοι! Συνέχισε το παιχνίδι σου», έγραψε κάποιος χρήστης του TikTok και η Ιωάννα Τούνη του απάντησε: «Χαχαχα! Μπράβο το βρήκες».

«Τόσο με το ζόρι ευτυχία πρώτη φορά βλέπω», έγραψε κάποιος άλλος. «Όντως», απάντησε η Ιωάννα Τούνη, προσθέτοντας ένα emoji που κλαίει από τα γέλια.

«Δεν θα βαρεθεί με τη διαφήμιση της ευτυχίας ποτέ», έγραφε ένα σχόλιο και η Ιωάννα Τούνη απάντησε στον follower της: «Σας δείχνω στα social εδώ και χρόνια όλη την πραγματικότητα, τις δυσκολίες, τους χωρισμούς, τα δικαστήρια, τις απώλειες, όλα! Και η ζωή είναι στιγμές, οπότε θεωρώ ότι αξίζει να μοιραστώ και τα όμορφα».

«Για μοιράσου ξανά την ευτυχισμένη στιγμή με το Range Rover», απάντησε κάποιος άλλος, υπονοώντας την υπόθεση του revenge porn. Τότε η influencer, ξεκαθάρισε, γράφοντας: «Η στιγμή που περιγράφεις βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη και έχω μιλήσει για όλα αυτά ανοιχτά. Η λέξη ενσυναίσθηση φυσικά προφανώς και δεν σου λέει κάτι και εκεί φαίνεται και η παιδεία σου».

«Η ευτυχία δε διαφημίζετε… μοιράζετε», απάντησε ένας άλλος χρήστης του TikTok κάτω από τα ίδια σχόλια.

«Και με τον Αλέξανδρο διαφήμιζες τα όμορφα ώσπου είπες το επικό “Τα είχαμε όλα και ήταν σαν να μην είχαμε τίποτα”. Μήπως λέω εγώ τώρα να κρατήσεις μικρό καλάθι», ήταν ένα άλλο σχόλιο, στο οποίο η Ιωάννα Τούνη απάντησε: «Για αρχή δεν τον λένε Αλέξανδρο».



Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα (23.03.2026) η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο αναφέρεται στην επιτυχημένη ζωή της και τα όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα, στα 32 της χρόνια στη ζωή της, προκαλώντας την οργή κάποιων.