Ιωάννα Τούνη: Στέλνει μήνυμα για νέα αρχή μέσα από βίντεο – «Ή τώρα ή ποτέ, μπορείς συμπεθέρα»

Η Ιωάννα Τούνη μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ευχήθηκε στους διαδικτυακούς φίλους της «καλό μήνα» και με το δικό της ύφος έστειλε συμβουλές. Ένα μήνυμα για αλλαγές και αξιολόγηση των προτεραιοτήτων.

«Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα!». «Σήμερα είναι η ευκαιρία να κάνεις ένα μικρό restart, μία νέα αρχή! Βρες χρόνο να κάνεις μια μικρή λίστα με όλα όσα θέλεις να αλλάζεις την φετινή σεζόν και ξεκίνα να δουλεύεις για αυτά άμεσα. Ή τώρα ή ποτέ. Αντε! Μπορείς συμπεθέρα», είπε χαριτολογώντας στους ακόλουθους της» η Ιωάννα Τούνη.

Το φετινό καλοκαίρι η επιχειρηματίας έκανε διακοπές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το πρώτο βράδυ των διακοπών τους στην Ίμπιζα, οι φίλοι της influencer της έκαναν την μεγάλη έκπληξη: μία γαλάζια τούρτα υπερπαραγωγή. Στη συνέχεια η παρέα γιόρτασε τα γενέθλια της φίλης τους, η οποία επέλεξε για εκείνο το βράδυ ένα αποκαλυπτικό μπλε outfit.

Σημειώνεται πως η Ιωάννα Τούνη είχε δεχθεί επικριτικά σχόλια για το γλέντι στην Ίμπιζα, επειδή εκείνη την περίοδο η χώρα δοκιμαζόταν από τις σαρωτικές φωτιές. Η influencer έκλεισε τα 32 της χρόνια και έκανε γενέθλια στην Ισπανία. Μαζί της ήταν και η Στέλλα Πάσσαρη.

Πλέον η Ιωάννα Τούνη έχει επιστρέψει στην Ελλάδα και επικεντρώνεται στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της.

«Δε φανταζόμουν ποτέ πώς μία τόσο μικρή αγκαλιά μπορεί να χωράει τόση αγάπη… Μαζί σου έμαθα πως η πραγματική ευτυχία είναι απλή, αληθινή και βρίσκεται ακριβώς εδώ», είχε γράψει στο πρόσφατο παρελθόν η Ιωάννα Τούνη για τον γιο της.