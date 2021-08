Είχε γίνει γνωστό τις τελευταίες ημέρες ότι η Ιωάννα Τούνη, ερωτεύτηκε ξανά. Αυτή τη φορά, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι η γνωστή influencer βρήκε τον έρωτα στο πρόσωπο του μοντέλου Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες τα πράγματα έγιναν πιο… επίσημα. Αφού η ίδια η Ιωάννα Τούνη, ανέβασε φωτογραφία στο Instagram να φιλιέται με τον εκλεκτό της καρδιάς της, μέσα στο νερό.

Όπως ήταν φυσικό, τα social media πήραν «φωτιά» το ίδιο και τα like κάτω από τη φωτογραφία. Για την ακρίβεια, μέχρι την ώρα που γράφεται αυτό το κείμενο, πάνω από 150.000 άνθρωποι είχαν δηλώσει ότι τους αρέσει η συγκεκριμένη φωτογραφία, η οποία έχει ως λεζάντα: You know you’re in trouble when ❤️