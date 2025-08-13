Lifestyle

Ιωάννα Τούνη: Το μήνυμα που έστειλε στους followers της και η αναφορά στους ανθρώπους που θεωρεί «οικογένεια»

«Ευχαριστώ που κάνουν τη ζωή μου να μοιάζει πάντα με διακοπές», ανέφερε μεταξύ άλλων για τους φίλους της
Ιωάννα Τούνη
Η Ιωάννα Τούνη

Στην Ίμπιζα βρίσκεται ακόμα η Ιωάννα Τούνη και διασκεδάζει με τους φίλους της, με αφορμή τα γενέθλιά της που ήταν την Κυριακή (10.08.2025). Η γνωστή influencer θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στους followers της προκειμένου να τους ευχαριστήσει για τη στήριξη και την αγάπη τους.

Εδώ και κάποια εικοσιτετράωρα, η επιχειρηματίας μοιράζεται συνεχώς φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram από το ταξίδι της στην Ισπανία και τα πάρτι στα οποία πηγαίνει με την παρέα της. Την Τρίτη, η Ιωάννα Τούνη αποφάσισε να στείλει την αγάπη της στις «συμπεθέρες» της, όπως αποκαλεί τους θαυμαστές της. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στους ανθρώπους που θεωρεί οικογένεια και δεν είναι άλλοι από τους φίλους της. 

«Ευχαριστώ τόσο πολύ για τις υπέροχες ευχές, συμπεθέρες μου… πραγματικά με κάνετε να χαμογελάω όλη μέρα! Σας στέλνω πίσω όλη την αγάπη επί 1000. 

Σβήνω τα 32 κεράκια και το γιορτάζω στο πιο όμορφο μέρος, με τους πιο αγαπημένους μου ανθρώπους. Ευχαριστώ που είστε η οικογένεια μου, αυτοί που διάλεξα και που κάνουν τη ζωή μου να μοιάζει πάντα με διακοπές! Στα επόμενα κεφάλαια… να είναι όλα τόσο γεμάτα όσο αυτό εδώ», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της Ιωάννα Τούνη.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

Εν τω μεταξύ στη συντροφιά της Ιωάννας Τούνη ήταν και η Δήμητρα Αλεξανδράκη, η οποία πέταξε για Ισπανία για να μη χάσει τα γενέθλια της φίλης και όταν εκείνη τη ρώτησε πώς περνάει το μοντέλο απάντησε μία επική ατάκα.

«Δήμητρα, τι κάνεις μωρό μου;», ρωτάει η influencer και η Δήμητρα Αλεξανδράκη απαντάει, γελώντας: «Τρώω τα λεφτά σου και είμαι ευτυχισμένη».

