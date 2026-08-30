Ιωάννα Τούνη: Βίντεο με το δωμάτιο που έμεινε στην Κωνσταντινούπολη και τα παιχνίδια του γιου με τον σύντροφό της

Μετά τις Μαλδίβες και το Παρίσι, σειρά πήρε η Κωνσταντινούπολη για την Ιωάννα Τούνη. Με τον γιο και τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, ταξίδεψαν για μόλις μία μέρα, προκειμένου να παρευρεθούν στον γάμο παιδικής φίλης της influencer. Μιας συμμαθήτριας της 33χρονης, με την οποία η επιχειρηματίας μοιραζόταν για χρόνια το ίδιο θρανίο.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε, η Ιωάννα Τούνη έδειξε τη θέα από το δωμάτιο ξενοδοχείου που έμειναν αλλά και τα παιχνίδια του μικρού Πάρη με τον σύντροφό της. «Ρεεε, γιατί παίζουν τόσο καλά;» έγραψε με χιούμορ πάνω στο βίντεο, συνοδεύοντας τη φράση της με ένα συγκινημένο και ένα γελαστό emoji.

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Ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης και ο μικρός Πάρης διατηρούν εξαιρετική σχέση, όπως έχει αναφέρει η επιχειρηματίας στο παρελθόν. Το βίντεο αποδεικνύει πως ο μικρός βρίσκει τρόπους να διασκεδάζει με τον σύντροφο της μητέρας του.

Η Ιωάννα Τούνη χρησιμοποιεί συχνά την Κωνσταντινούπολη ως ενδιάμεσο σταθμό (ανταπόκριση) για τις πτήσεις της προς εξωτικούς και μακρινούς προορισμούς, καθώς η πόλη αποτελεί κεντρικό αεροπορικό κόμβο. Αυτή τη φορά, έκλεισε ξενοδοχείο και διανυκτέρευσε.

Νωρίτερα, η Ιωάννα Τούνη είχε ξεναγήσει τους διαδικτυακούς της φίλους στο ευρύχωρο δωμάτιο όπου διαμένουν. Έδειξε τη θέα από το παράθυρο, τον χώρο του υπνοδωματίου, καθώς και το μεγάλο μπάνιο με την μπανιέρα.

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Η γνωστή influencer είχε επισκεφθεί την Τουρκία και στο παρελθόν για τουρισμό μαζί με την οικογένειά της. Το φθινόπωρο του 2024, η Ιωάννα Τούνη (πριν τη σχέση της με τον Σπυριδωνίδη) επισκέφθηκε την Καππαδοκία.

Προ ημερών η επιχειρηματίας ταξίδεψε στις Μαλδίβες με τον γιο και τον σύντροφό της και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, μοιράστηκε εικόνες από την εμπειρία της.