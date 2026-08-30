Η Λίζα Κούντροου αποκαλύπτει ποιο είναι το μοναδικό πράγμα που αρνείται να κάνει για τους φανς των «Friends»

Η ηθοποιός Λίζα Κούντροου, η αγαπημένη «Φοίβη» από «Τα Φιλαράκια» αποκάλυψε ότι υπάρχει ένα αίτημα των θαυμαστών της που αρνείται να ικανοποιήσει, σε πρόσφατη εμφάνισή της στην εκπομπή «Fresh Air».

Η Φοίβη Μπουφέι παραμένει μέχρι σήμερα ένας από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες από τα «Φιλαράκια» και η Λίζα Κούντροου εξακολουθεί να συνδέεται άρρηκτα με τον ρόλο που υποδύθηκε επί δέκα σεζόν. Ωστόσο, υπάρχει ένα αίτημα των θαυμαστών της δημοφιλούς σειράς που η ηθοποιός δηλώνει ξεκάθαρα πως δεν θέλει να ικανοποιεί: να τραγουδήσει το «Smelly Cat».

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Όταν της ζητούν να τραγουδήσει το αγαπημένο τραγούδι της Φοίβης, το «Smelly Cat», η αντίδρασή της δεν είναι ίδια. «Μερικές φορές άνθρωποι με σταματούν και μου λένε “Ω, τραγούδησε το Smelly Cat”. Δεν θέλω να το κάνω. Πραγματικά δεν θέλω να το κάνω», είπε.

Η Φοίβη και το «Smelly Cat»

Το «Smelly Cat» αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της Φοίβης και ένα από τα στιγμιότυπα των «Friends» που έχουν παραμείνει στη συλλογική μνήμη των τηλεθεατών. Η εκκεντρική τραγουδοποιός της παρέας ερμήνευε το τραγούδι με τον δικό της, μοναδικό τρόπο, χαρίζοντας στη σειρά ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές κωμικές στιγμές της.

Παρά τη διαχρονική δημοφιλία του, η Κούντροου φαίνεται πως προτιμά να αφήσει το τραγούδι εκεί όπου ανήκει: στον κόσμο της Φοίβης και της σειράς.

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Κατά τα άλλα, η ηθοποιός μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την εμπειρία της στην αγαπημένη σειρά και, κυρίως, για τη σχέση που ανέπτυξε με τους συμπρωταγωνιστές της.

Όπως ανέφερε, η συνεργασία τους δεν περιορίστηκε απλώς σε μια επαγγελματική σχέση. Οι έξι πρωταγωνιστές δημιούργησαν ισχυρούς δεσμούς, οι οποίοι άντεξαν στον χρόνο και συνεχίστηκαν για δεκαετίες μετά το τέλος της σειράς.

«Μόνο και μόνο η σχέση με τους άλλους ηθοποιούς… περνούσαμε όμορφα. Αυτό είναι τόσο σπάνιο», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι μεταξύ τους υπήρχε πραγματικός και αμοιβαίος σεβασμός.

Η Κούντροου περιέγραψε τη συνεργασία τους ως μια σχέση που απαιτούσε προσπάθεια από όλους, αλλά ταυτόχρονα χαρακτήρισε την εμπειρία συνολικά μοναδική. «Ήταν υπέροχα. Όλα σε αυτή τη σειρά ήταν υπέροχα», ανέφερε.

Ήθελε αρχικά να παίξει τη Ρέιτσελ

Η Κούντροου έκανε, ωστόσο, και μία ακόμη ενδιαφέρουσα αποκάλυψη για την περίοδο πριν από την έναρξη της σειράς.

Όπως έχει αποκαλύψει σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «The Hollywood Reporter», αρχικά ενδιαφερόταν για τον ρόλο της Ρέιτσελ Γκριν, χαρακτήρα που τελικά υποδύθηκε η Τζένιφερ Άνιστον.

Η ηθοποιός θυμήθηκε με χιούμορ τη διαδικασία των οντισιόν και εξήγησε ότι είχε σκεφτεί πως θα μπορούσε να δώσει μια διαφορετική διάσταση στον χαρακτήρα, τον οποίο περιέγραφε ως «Εβραία Αμερικανίδα πριγκίπισσα».

Η Κούντροου ανέφερε ότι είχε μεταφέρει στους ατζέντηδές της την επιθυμία της να διεκδικήσει τον συγκεκριμένο ρόλο, πιστεύοντας πως θα μπορούσε να τον αποδώσει με έναν ιδιαίτερα κωμικό τρόπο.

Ωστόσο, σύντομα συνειδητοποίησε ότι υπήρχε ένα βασικό στοιχείο που δεν είχε υπολογίσει: η Ρέιτσελ αποτελούσε τον μεγάλο έρωτα του Ρος, ενός από τους βασικούς χαρακτήρες της σειράς.

Η απάντηση που έλαβε από τους συνεργάτες της ήταν ουσιαστικά πως οι δημιουργοί είχαν ήδη αποφασίσει να την κατευθύνουν προς τον ρόλο της Φοίβης, έναν χαρακτήρα που δυσκολεύονταν να βρουν και δεν ήθελαν να αλλάξουν.

Με τον τρόπο αυτό, η Κούντροου βρέθηκε τελικά στον ρόλο που έμελλε να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την καριέρα της.

Η επιλογή αποδείχθηκε καθοριστική. Η Φοίβη, με την ιδιόμορφη προσωπικότητα, τις απρόβλεπτες αντιδράσεις, τις αφελείς αλλά συχνά διορατικές ατάκες και τις ιδιαίτερες μουσικές της εμφανίσεις, εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς χαρακτήρες της σειράς.