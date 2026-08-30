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Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Κυριακή 30 Αυγούστου 2026

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή 30 Αυγούστου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος;
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Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή 30 Αυγούστου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος;

Ταύρος: Η ημέρα σας ωθεί σε μια περίοδο εσωτερικής ανασύνταξης. Μετά τα πρόσφατα γεγονότα, είναι απαραίτητο να αφιερώσετε χρόνο για να επεξεργαστείτε όσα συνέβησαν και να διαμορφώσετε τις πραγματικές σας επιθυμίες. Στον επαγγελματικό τομέα, παρασκηνιακές πληροφορίες ενδέχεται να αποδειχθούν πολύτιμες. Στα οικονομικά, συνιστάται προσοχή: αποφύγετε κινήσεις που δεν έχετε εξετάσει διεξοδικά.

Στα αισθηματικά, η σιωπή μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα από μια εκτενή συζήτηση. Μην πιέζετε τις εξελίξεις. Κάτι σημαντικό διαμορφώνεται μέσα σας και σύντομα θα είστε έτοιμοι να το εκφράσετε.

Δίδυμοι: Η κοινωνική σας ζωή αναζωογονείται, καθώς η Σελήνη στον Κριό σας ωθεί να αναζητήσετε άτομα που σας εμπνέουν και σας βοηθούν να δείτε μπροστά. Μια συνάντηση μπορεί να φέρει μια ενδιαφέρουσα ιδέα ή να ανοίξει το δρόμο για μια νέα συνεργασία. Παράλληλα, ο Ερμής στην Παρθένο διευκολύνει την καλύτερη οργάνωση ενός επαγγελματικού σχεδίου.

Στα αισθηματικά, μια φιλική σχέση ενδέχεται να αποκτήσει διαφορετική δυναμική. Η ημέρα ενθαρρύνει το κλείσιμο κύκλων που έχουν ολοκληρωθεί, ευνοώντας παράλληλα τις καινούργιες επαφές και την αναζήτηση διαφορετικών εμπειριών.

Καρκίνος: Η επαγγελματική σας εικόνα και οι στόχοι σας έρχονται στο προσκήνιο. Με τη Σελήνη στον Κριό, νιώθετε την ανάγκη να αποδείξετε τις ικανότητές σας και να αναλάβετε πρωτοβουλίες. Παρόλο που μια ξαφνική αλλαγή μπορεί να σας βγάλει από το πρόγραμμα, ενδέχεται να δημιουργήσει μια νέα, απρόσμενη ευκαιρία.

Στον αισθηματικό τομέα, είναι σημαντικό να κρατήσετε τη δουλειά μακριά από την προσωπική σας ζωή. Ο Άρης στο ζώδιό σας ενισχύει το πάθος, αλλά παράλληλα αυξάνει την ευαισθησία σας. Αποφύγετε τις παρορμητικές αντιδράσεις σε στιγμές εκνευρισμού.

Λέων: Η ημέρα φέρνει νέες προοπτικές και ανοίγει έναν διαφορετικό ορίζοντα. Μια συζήτηση, πρόταση ή ιδέα ενδέχεται να σας ωθήσει να επανεξετάσετε ένα προσωπικό σας σχέδιο. Η επιρροή της Σελήνης στον Κριό ενισχύει την αυτοπεποίθησή σας, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να κινηθείτε με μεγαλύτερη δυναμική. Στον επαγγελματικό τομέα, η πρακτικότητα του Ερμή στην Παρθένο λειτουργεί προστατευτικά απέναντι σε τυχόν υπερβολές.

Στα αισθηματικά, μια νέα γνωριμία ή μια απρόσμενη επικοινωνία μπορεί να σας χαρίσει έντονο ενθουσιασμό. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην αφήσετε τον ενθουσιασμό να μετατραπεί σε βιασύνη.

Δες στο tlife.gr τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

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