Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για την απώλεια φίλης της: «Το καλύτερο δώρο θα ήταν να είναι εδώ στη ζωή»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, με αφορμή τα 30ά της γενέθλια, προχώρησε σε μια πολύ συγκινητική εξομολόγηση μέσα από το TikTok για αγαπημένη της φίλη που έχει φύγει από τη ζωή. Παρά τη χαρά της ημέρας, η συγκίνησή της ήταν διάχυτη κατά τη διάρκεια της αναφοράς στο αγαπημένο της πρόσωπο.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έδειξε και μίλησε για τα δώρα που δέχτηκε στα πρόσφατα γενέθλιά της, αλλά δεν έκρυψε τη συναισθηματική της φόρτιση, τονίζοντας πόσο αισθητή ήταν η απουσία της φίλης της αυτή τη σημαντική ημέρα.

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Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε το μοντέλο: «Κάπου εδώ να πω, ότι το καλύτερο δώρο θα ήταν να είναι εδώ, στη ζωή βασικά, μια φίλη μου, η οποία δεν είναι πλέον. Η απουσία της ήταν αισθητή. Το καλύτερο δώρο θα ήταν αυτό, αλλά αγαπώ πάρα πολύ τους φίλους μου.

Έχω κάνει πολύ σωστή επιλογή ανθρώπων στη ζωή μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι δίπλα μου. Οι φίλοι μας είναι η οικογένεια που επιλέγουμε. Και όχι μόνο οι φίλοι μας, γενικά οι άνθρωποι που έχω επιλέξει να είναι στη ζωή μου, θα είναι για πάντα. Έτσι θέλω να πιστεύω, ότι θα με ανέχονται για πάντα» λέει στο τέλος του βίντεό της η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Μέσα σε ένα βίντεο που είχε αρχικά ως πρωταγωνιστές τα δώρα των γενεθλίων της, η ίδια κατέληξε να μιλά για κάτι πολύ πιο σημαντικό: τους ανθρώπους που μένουν δίπλα μας, αλλά και εκείνους των οποίων η απουσία εξακολουθεί να γίνεται αισθητή στις σημαντικές στιγμές μας.

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Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη κάνει μετρημένες αναρτήσεις στα social media, αποδεικνύοντας πως δεν χρειάζονται μεγάλες δηλώσεις και προβολή για να επιβεβαιώσουν τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα, παρά τα κατά καιρούς δημοσιεύματα περί υποτιθέμενου χωρισμού τους.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είχε αποφασίσει να τοποθετηθεί δημόσια στις 11 Αυγούστου, ξεκαθαρίζοντας μέσω Instagram ότι όσα γράφονταν για την προσωπική της ζωή δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.