Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η αποκάλυψη για τις πρώτες μέρες με το μωράκι της και η πόζα με το καρότσι

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου το Σάββατο (06.09.2025), φέροντας στον κόσμο τον πρώτο καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Κίμωνα Κουρή και από εκείνη τη στιγμή όλα τα δεδομένα της ζωής της έχουν αλλάξει.

Η γνωστή ηθοποιός είχε δημοσιεύσει μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram για τη γέννηση του γιου της και από εκείνη την ημέρα απείχε από τα social media, καθώς όλη η προσοχή της Ιωάννας Τριανταφυλλίδου είναι στραμμένη στο νέο μέλος της οικογένειάς της με τον Κίμωνα Κουρή.

Η όμορφη καλλιτέχνιδα το μεσημέρι του Σαββάτου (27.09.2025), τρεις εβδομάδες μετά τη γέννηση του μωρού της, έκανε μία νέα δημοσίευση στο Instagram, αποκαλύπτοντας πώς είναι οι πρώτες μέρες με το μωράκι της.

«Ώστε ο υπόλοιπος κόσμος συνέχιζε κανονικά όλες αυτές τις μέρες ε…», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η γνωστή ηθοποιός, εννοώντας ότι αυτό το διάστημα βρίσκεται κλεισμένη στο σπίτι της μαζί με το μωράκι της, μην έχοντας καμία επαφή με τον έξω κόσμο.

View this post on Instagram A post shared by Ioanna Triantafyllidou (@ioannatri)

Παράλληλα, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου πόζαρε μέσα σε ένα δωμάτιο, κρατώντας το καρότσι με το μωράκι της και έδειχνε πραγματικά πανευτυχής.

«Και ξεκινάς με υπερένταση, γεμάτη αγωνία. Και φόβο. Και λαχτάρα. Και περνούν οι ώρες. Και σε εκπλήσσει το σώμα σου, η αντοχή σου, η ξαφνική ψυχραιμία που δεν μπορείς να καταλάβεις από πού προκύπτει. Και φτάνει η στιγμή. Και μέχρι να ακουστεί το κλάμα ο χρόνος σταματά. Και μετά εκρήγνυνται όλα μέσα σου. Και νιώθεις ευγνώμων που βίωσες αυτό το θαύμα. Όλο αυτό το διάστημα. Ή τουλάχιστον έτσι ένιωσα εγώ. Ευγνώμων προς τη φύση. Ευγνώμων προς το γιατρό μου, Λάμπρο Γιαννίκο, έναν εξαιρετικό επιστήμονα αλλά κυρίως άνθρωπο!

Που ήταν πάντα εκεί για όλα με ευγένεια, κατανόηση, ευαισθησία! Ευγνώμων προς τη μαία μου για όλη την καθοδήγηση και την ασφάλεια που με έκανε να νιώθω ότι όλα θα πάνε καλά! Αν η καλή νεράιδα είχε πρόσωπο, θα ήταν το δικό της! Τον γιατρό Κωνσταντίνο Κωσταρά και όλο το προσωπικό… Είστε υπέροχοι!», είχε γράψει η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου στην ανάρτηση που είχε κάνει για τη γέννηση του γιου της.