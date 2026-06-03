Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η φωτογραφία από τις διακοπές στη Σύρο με τον 9 μηνών γιο της

Μια γλυκιά οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, δημοσιεύοντας φωτογραφία από την πρόσφατη επίσκεψή της στη Σύρο.

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου βρέθηκε στη Σύρο μαζί με τον σύντροφό της, Κίμωνα Κουρή, και τον λίγων μηνών γιο τους, με αφορμή τον γάμο της Μέλια Κράιλινγκ, απολαμβάνοντας παράλληλα όμορφες οικογενειακές στιγμές στο κυκλαδίτικο νησί.

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Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν από το ταξίδι τους ήταν μια τρυφερή φωτογραφία που δημοσίευσε η ηθοποιός στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στην εικόνα, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου ποζάρει δίπλα στο καρότσι του γιου της, σκύβοντας με αγάπη προς το μέρος του.

Η ηθοποιός, που τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, σπάνια μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της ως μητέρα, γεγονός που έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση να ξεχωρίσει.

Από τότε που απέκτησε τον γιο της, η ζωή της έχει αλλάξει σημαντικά, με την ίδια να απολαμβάνει τον νέο της ρόλο και να αφιερώνει πολύ χρόνο στην οικογένειά της.

Παρότι επιλέγει να προστατεύει την ιδιωτικότητά της, κατά καιρούς δημοσιεύει μικρές εικόνες από την οικογενειακή της καθημερινότητα, χαρίζοντας στους ακολούθους της όμορφες και αυθεντικές στιγμές γεμάτες συναίσθημα.