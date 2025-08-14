Ιωάννης Απέργης: Η περιπέτεια που πέρασε ο ηθοποιός με τις φωτιές – «Παιδιά, μας έσωσε ο αέρας»

Ο Ιωάννης Απέργης ήταν ανάμεσα στους πολίτες που βίωσαν έναν πραγματικό εφιάλτη τα τελευταία εικοσιτετράωρα εξαιτίας των πυρκαγιών που ξέσπασαν στη χώρα μας. Όπως ενημέρωσε μέσω του Instagram, ο γνωστός ηθοποιός βρισκόταν σε κάποια περιοχή από την οποία η φωτιά πέρασε… ξυστά.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (13.08.2025) ο Ιωάννης Απέργης ανέβασε κάποια συγκλονιστικά βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου φαινόταν η φωτιά να καίει ένα βουνό και να κατευθύνεται προς το μέρος, όπου βρισκόταν.

«Αν κατέβει κάτω, την κάτσαμε».

Στη συνέχεια, μέσω ενός ακόμα βίντεο αποκάλυψε ότι οι φλόγες είχαν περάσει από την άλλη πλευρά, αυξάνοντας την ανησυχία του.

Τελικά, όμως ο άνεμος άλλαξε φορά και ο γνωστός ηθοποιός δεν κινδύνεψε.

«Παιδιά, μας έσωσε ο αέρας. Τράβηξε όλη τη φωτιά πίσω και φυσάει πάρα πολύ ώρα ανάποδα τώρα», τόνισε ο Ιωάννης Απέργης.

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Παρασκευής (02.05.2025) ο γνωστός ηθοποιός ανακοίνωσε, μέσω των social media, ότι η σύζυγός του, Κατερίνα Νικοδήμα πρόκειται να φέρει σύντομα στον κόσμο το τρίτο τους παιδάκι.