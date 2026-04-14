Ιωάννης Παπαζήσης: Είμαι ένας πατέρας που βρίσκομαι εκεί, αλλά το αν είμαι καλός θα κριθεί από τους άλλους

«Δεν θεωρώ ότι είμαι καλός μπαμπάς» είπε μεταξύ άλλων ο Ιωάννης Παπαζήσης.

Καλεσμένος της Σταματίνας Τσιμτσιλή στο πλατό της εκπομπής «Happy Day» ήταν το πρωί της Τρίτης του Πάσχα ο Ιωάννης Παπαζήσης. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τον γιο του, τη σχέση του με την Αναστασία Παντούση, αλλά και για την υποκριτική.

«Ο γιος μου είναι 11 ετών, είμαστε στην εφηβεία τώρα. Όταν το παιδί αρχίζει να απαντάει μονολεκτικά και αρχίζει να σου κλείνει την πόρτα, είμαστε σε αυτό το στάδιο», είπε αρχικά ο Ιωάννης Παπαζήσης.

Ο Ιωάννης Παπαζήσης είπε στη συνέχεια: «Δεν θεωρώ ότι είμαι καλός μπαμπάς. Είμαι ένας πατέρας που βρίσκομαι εκεί, αλλά το αν είμαι καλός θα κριθεί μάλλον από τους άλλους. Με την πρώην σύζυγό μου δεν έχουμε κάνει κάτι για το οποίο είμαστε τόσο περήφανοι. Ήμασταν άνθρωποι που δεν μαλώνουν και απλά έχουμε μια όμορφη σχέση».

Ο Ιωάννης Παπαζήσης ανέφερε επίσης: «Είμαι καλά στην προσωπική μου ζωή. Όταν με ρωτάνε, δεν ξέρω τι να πω, δεν είναι κάτι που θέλω να συζητάω. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ζωή. Η ζωή περιβάλλει τα πάντα, την τέχνη, τα λεφτά, τους φίλους μας, όλα. Προσπαθώ να είμαι καλά σε όλα».

Κλείνοντας, ο Ιωάννης Παπαζήσης είπε: «Προσπαθώ να μην είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου γιατί είμαι κακός κριτής του εαυτού μου. Έχω κάνει πράγματα τα οποία θεωρούσα ότι έπρεπε να τα κάνω αλλιώς και τελικά ήταν πολύ καλύτερα».

«Προσπαθώ να είμαι ρεαλιστής. Δεν ακούω εύκολα γνώμες. Εγώ προσπαθώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό» είπε καταληκτικά ο ηθοποιός.