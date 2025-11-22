Ιουλία Καλλιμάνη: Η έκπληξη σε ανήλικη θαυμάστρια με αναπηρία και τα αποθεωτικά σχόλια στα social media

Η Ιουλία Καλλιμάνη βρέθηκε δίπλα σε μια ανήλικη θαυμάστριά της με αναπηρία και της τραγούδησε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Η τραγουδίστρια της έδωσε χαρά και έδειχνε να το απολαμβάνει και η ίδια.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram από τη Σάσα Σταμάτη, με τη συναίνεση των γονέων της ανήλικης, φαίνεται η Ιουλία Καλλιμάνη να έχει πλησιάσει τη νεαρή θαυμάστρια και να της τραγουδάει το «Ανεξάρτητη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι γονείς της, Κωνσταντίνα και Στέλιος την πήγαν στην αγαπημένη της τραγουδίστρια» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Σάσα Σταμάτη. «Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε σήμερα το απόγευμα τη μικρή Μαρία-Δέσποινα» συμπλήρωσε η δημοσιογράφος.

«Μπράβο», «Χάρηκα με τη χαρά της», «5 λεπτά χαράς της ισούται με μια σεζόν στην Καλλιμάνη» έγραψαν κάποιοι διαδικτυακοί χρήστες.

Η Ιουλία Καλλιμάνη έδειξε για ακόμα μια φορά την ευαισθησία που την χαρακτηρίζει από το ξεκίνημα της καριέρας της. Κοντά σε μια νεαρή που ήθελε να την δει από κοντά. Μπροστά στους γονείς της, που παρακολουθούσαν τις εκδηλώσεις χαράς του παιδιού τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sasa Stamati (@sasastamata)

Η επιτυχημένη τραγουδίστρια θεωρείται μία από τις ανερχόμενες καλλιτέχνιδες του λαϊκού τραγουδιού. Το 2017 έγινε πιο γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από το The Voice.

Προ ημερών η τραγουδίστρια που είχε ανοίξει «διάλογο» με τους θαμώνες του μαγαζιού, δίνοντας τους τη δυνατότητα να ερμηνεύσουν μία μαντινάδα, δέχτηκε μία αισχρή ρατσιστική επίθεση.