Ο Νίκος Παππάς για διακοπές στη Μύκονο: Η βόλτα του ευρωβουλευτή στα γραφικά Ματογιάννια

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς εθεάθη το Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026, να κάνει τη βόλτα του στα Ματογιάννια της Μυκόνου, συνοδευόμενος από την παρέα του. Χαλαρός, περπάτησε ανάμεσα στον κόσμο και προχώρησε χωρίς να κάνει δηλώσεις στην κάμερα.

Ο Νίκος Παππάς και οι φίλοι του περπάτησαν στα γραφικά σοκάκια της Χώρας και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν σε γνωστό εστιατόριο του νησιού για φαγητό. Η Μύκονος και τα Ματογιάννια, αποτελούν έναν από τους πιο αγαπημένους προορισμούς του πρώην μπασκετμπολίστα.

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Στο παρελθόν έχει συνδυάσει τις επισκέψεις του στο «νησί των ανέμων» τόσο για διακοπές όσο και για τη συμμετοχή του σε τοπικά τουρνουά μπάσκετ.

Ο Νίκος Παππάς εξελέγη ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλτιο του «ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία». Τον Δεκέμβριο του 2025 τέθηκε εκτός της ευρωομάδας του κόμματος μετά από ένα επεισόδιο με δημοσιογράφο στο Στρασβούργο και πλέον λειτουργεί ως ανεξάρτητος ευρωβουλευτής.

Ο Νίκος Παππάς έγινε ευρύτερα γνωστός για την επιτυχημένη του πορεία στο επαγγελματικό μπάσκετ, κυρίως ως παίκτης του Παναθηναϊκού.