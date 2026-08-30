Η Αγγελική Ηλιάδη έγινε νονά στο Ρέθυμνο: Η χαρά και η συγκίνηση της τραγουδίστριας μέσα στην εκκλησία

Η Αγγελική Ηλιάδη έγινε νονά, καθώς βάφτισε τον γιο αγαπημένων της φίλων. Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης, σε κλίμα έντονης συγκίνησης και χαράς, όπως δείχνουν και οι εικόνες που δημοσιοποίησε η τραγουδίστρια στο Instagram, το Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026.

Η Αγγελική Ηλιάδη πραγματοποίησε μια άκρως λαμπερή εμφάνιση, μαγνητίζοντας τα βλέμματα των καλεσμένων. Είχε επιλέξει ένα στενό μάξι φόρεμα και είχε αφήσει τα μαλλιά της κάτω, σε χαλαρές μπούκλες.

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Το φιλικό της ζευγάρι, τέλεσε τον γάμο του πριν τη βάφτιση του παιδιού τους. Μετά το διπλό μυστήριο ακολούθησε ένα μεγάλο και ξέφρενο γλέντι με χορό και τραγούδι.

Στα βίντεο και τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η τραγουδίστρια φαίνεται σε ορισμένες εικόνες να σκουπίζει τα δάκρυά της μετά την ολοκλήρωση της τελετής. «Να ζήσετε αγάπες μου πάντα ευτυχισμένοι και ευλογημένοι. Να μας ζήσει ο Νικόλας», έγραψε η Αγγελική Ηλιάδη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Προ ημερών, η Αγγελική Ηλιάδη βρέθηκε στο επίκεντρο, όταν ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον μάνατζερ Χρήστο Παπαμήτρου. Στην ανακοίνωσή της, είχε κάνει λόγο για γεγονότα και συμπεριφορές του πρώην συνεργάτη της, που «ξεπέρασαν τα όρια του επαγγελματικά και ηθικά αποδεκτού».