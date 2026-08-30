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Βάσια Παναγοπούλου: Δεν με απασχολούν οι έρωτες πια, θα ήταν δύσκολο να συντηρήσω μια σχέση με αυτά τα ωράρια

«Δεν μπορώ όμως να γοητευτώ από έναν άντρα επειδή απλώς είναι δύο μέτρα» ανέφερε η Βάσια Παναγοπούλου σε άλλο σημείο της συνέντευξης
Βάσια Παναγοπούλου
Βάσια Παναγοπούλου / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
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Η Βάσια Παναγοπούλου παραχώρησε συνέντευξη στον Γιώργο Πράσινο για το περιοδικό «ΟΚ!» και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τα προσωπικά της. Η ηθοποιός ανέφερε ότι το καθημερινό της πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα φορτωμένο και αυτό αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη δημιουργία μιας νέας σχέσης.

Ο έρωτας πάντως είναι ένα κεφάλαιο που δεν έχει κλείσει για την Βάσια Παναγοπούλου. Τονίζει πως δεν στέκεται μόνο στην εξωτερική εμφάνιση ενός άντρα. «Πρέπει να υπάρχει και πνευματική σύνδεση» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός ζει και εργάζεται τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. Τη φετινή σεζόν, θα πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά «Μπλε Ώρες», που ετοιμάζει ο Αντρέας Γεωργίου.

Είσαι από τους ανθρώπους που φεύγουν πρώτοι από μια σχέση;

Δεν έχει σημασία ποιος φεύγει, ούτε αν γίνεται από εγωισμό ή φιλαρέσκεια. Μοιραία οι σχέσεις δοκιμάζονται. Σημασία έχει τι γίνεται όταν είσαι με κάποιον.

Είναι ταμπού για μια γυναίκα που μεγαλώνει να ερωτευτεί;

Όχι βέβαια. Εδώ βλέπεις ζευγάρια 80 ετών να περπατούν χέρι χέρι. Αν σου τύχει αυτό το θείο δώρο, είναι το καλύτερο. Όμως δεν με απασχολούν οι έρωτες πια. Τα τελευταία χρόνια ζω στην Κύπρο, με συνθήκες πολλής δουλειάς, οπότε και να έβρισκα κάποιον, θα ήταν δύσκολο να συντηρήσω τη σχέση με αυτά τα ωράρια.

Ξεκινάω από το άγριο χάραμα και γυρίζω σπίτι τόσο κουρασμένη, που δεν θέλω να δω κανέναν. Συνήθως, με παίρνει ο ύπνος στον καναπέ. Τώρα, αν έρθει ένας έρωτας, καλώς να ορίσει. Δεν μπορώ όμως να γοητευτώ από έναν άντρα επειδή απλώς είναι δύο μέτρα. Υπάρχουν και άλλα που με εντυπωσιάζουν. Πρέπει να υπάρχει και πνευματική σύνδεση. Αν έχει βέβαια και γυμνασμένους κοιλιακούς, ακόμη καλύτερα (γέλια).

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