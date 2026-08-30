Τομ Κρουζ και Αν Χάθαγουεϊ ενώνουν τις δυνάμεις τους για την επερχόμενη ταινία «Days of Thunder 2»

Η Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) εντάχθηκε επίσημα στο καστ του πολυαναμενόμενου «Days of Thunder 2» της Paramount Pictures, δίπλα στον Τομ Κρουζ (Tom Cruise). Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο χολιγουντιανός σταρ επιβεβαίωσε την είδηση, φέρνοντας στο φως ένα κοινό στιγμιότυπο κι ένα σύντομο βίντεο με φόντο ένα αγωνιστικό NASCAR στη Ντεϊτόνα.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι η ταινία με τους Τομ Κρουζ και Αν Χάθαγουεϊ θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Ιουνίου 2028. Η παραγωγή θα γυριστεί ειδικά για αίθουσες IMAX, ενώ θα είναι διαθέσιμη σε Dolby Cinema, 4DX, καθώς και σε άλλα premium φορμάτ προβολής, σύμφωνα με το Deadline.

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Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τζόναθαν Λεβίν (Jonathan Levine) ο Κρουζ θα φορέσει ξανά τη φόρμα του πρωταθλητή του Daytona 500, Cole Trickle, αναβιώνοντας τον ρόλο του 1990. Παράλληλα, θα αναλάβει και χρέη παραγωγού στο πλευρό των Τζέρι Μπρουκχάιμερ (Jerry Bruckheimer) και Τόμι Χάρπερ (Tommy Harper) σε σενάριο που έγραψε ο Γουίλ Στέιπλς (Will Staples).

Αν και οι λεπτομέρειες της υπόθεσης κρατούνται μυστικές, η Χάθαγουεϊ αναμένεται να υποδυθεί την ιδιοκτήτρια της ομάδας και μηχανικό.

Η αρχική ταινία ήταν σε σκηνοθεσία του αείμνηστου Τόνι Σκοτ (Tony Scott), στη δεύτερη συνεργασία του με τον Κρουζ μετά το θρυλικό «Top Gun» του 1986. Κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 1990 και συγκέντρωσε 82,6 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office και 157,9 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Σε σενάριο του Ρόμπερτ Τάουν (Robert Towne) και υπό τους ήχους της μουσικής του Χανς Ζίμερ (Hans Zimmer), ο Κρουζ υποδύθηκε έναν φιλόδοξο νεαρό οδηγό που μπαίνει στον σκληρό κόσμο του NASCAR και καλείται μέσα από προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις να κατακτήσει την κορυφή.

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Η ταινία στάθηκε αφορμή να γνωρίσει τη Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman), με την οποία υπήρξαν παντρεμένοι για 11 χρόνια και συμπρωταγωνίστησαν αργότερα στις ταινίες «Far and Away» του Ρον Χάουαρντ (Ron Howard) και «Eyes Wide Shut» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ (Stanley Kubrick).

Η αρχική σύλληψη της ιστορίας φέρει την υπογραφή του Κρουζ, ενώ την παραγωγή είχαν αναλάβει ο Ντον Σίμπσον (Don Simpson) και ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ.

Σημειώνεται ότι η Χάθαγουεϊ διανύει μια από τις πιο δυναμικές χρονιές της καριέρας της με ένα εντυπωσιακό σερί πρωταγωνιστικών ρόλων στις ταινίες «Mother Mary», «The Devil Wears Prada 2», «Οδύσσεια» και «The End of Oak Street». Στη συνέχεια θα πρωταγωνιστήσει στο ψυχολογικό θρίλερ «Verity», που αναμένεται στις αίθουσες τον Οκτώβριο.