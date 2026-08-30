Νίκος Κουρής: Έφαγα χρόνια προσπαθώντας να αποδείξω ότι είμαι καλός ηθοποιός και όχι ωραίος γκόμενος

Ο Νίκος Κουρής παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Vogue και μίλησε για τον έρωτα, την πατρότητα και την καλλιτεχνική πορεία του. Ανέφερε πως απόλυτη προτεραιότητα για τον ίδιο, είναι το παιδί που απέκτησε με την Έλενα Τοπαλίδου. Στα επαγγελματικά του πάλεψε και κατάφερε να γίνει ένα από τους πιο καταξιωμένους και δημοφιλείς ηθοποιούς της γενιάς του, με έντονη και επιτυχημένη παρουσία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Ο Νίκος Κουρής έχει έναν γιο, τον Πέτρο, ο οποίος γεννήθηκε από τη μακροχρόνια σχέση του με την χορεύτρια και ηθοποιό Έλενα Τοπαλίδου. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στα τέλη του 2023 μετά από 18 χρόνια κοινής πορείας, ωστόσο το 2024 αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

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Όταν ρωτήθηκε εάν έχει αισθανθεί πως ο κόσμος περίμενε από εκείνον μια συγκεκριμένη εκδοχή σου, πιο αρρενωπή, από αυτό που πραγματικά είναι, ο Νίκος Κουρής απάντησε χαρακτηριστικά: «Μόνο αυτό συνέβαινε. Έφαγα πάρα πολλά χρόνια προσπαθώντας να αποδείξω ότι είμαι καλός ηθοποιός και όχι ωραίος γκόμενος».



Όσον αφορά στη σημασία που έχει ο έρωτας για εκείνον, ο ηθοποιός απάντησε: «Για όλους είναι σημαντικός ο έρωτας. Απλώς, κάποιοι τον φοβούνται, άλλοι δεν τον αναγνωρίζουν. Ο έρωτας είναι η μόνη ζωή και ταυτόχρονα το πιο κοντινό πράγμα στον θάνατο – κάτι ακραίο.

Έρωτας είναι να χάνεις αυτό που ξέρεις για σένα. Και δεν υπάρχει πιο δυσάρεστη κατάσταση από το να χάνεις τον αυτοέλεγχο, την αυτοκυριαρχία, τον εγωισμό και την ησυχία σου και να καθορίζεσαι από κάποιον άλλον. Δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο και πιο ζωντανό. Όσοι πιστοί, προσέλθετε. Δε λέω ότι πρέπει να είμαστε όλοι και διαρκώς ερωτευμένοι. Ούτε εγώ είμαι. Λέω, απλώς ότι αυτό είναι έρωτας, όλα τα άλλα είναι κοινωνικές κατασκευές. Αν είσαι ταλαντούχος, μπορεί και μέσα σε μια κοινωνική σύμβαση να ευτυχήσεις και να φτιάξεις μια όμορφη ζωή για σένα και τον άνθρωπό σου, και δευτερευόντως για τα παιδιά σου – αν έχεις. Λέω δευτερευόντως για τα παιδιά σου, όχι γιατί τα βάζω σε δεύτερη μοίρα, απλώς γιατί σε αυτά δε μπορείς να προσποιείσαι», είπε.



Ο Νίκος Κουρής έχει αποκτήσει έναν γιο από τη σχέση του με την Έλενα Τοπαλίδου. «Είναι η πιο δύσκολη δοκιμασία. Το παιδί σου είναι η πρώτη σου προτεραιότητα και έγνοια, η πρώτη και τελευταία σου ευθύνη. Δε μπορεί να συγκριθεί με τίποτα το να είσαι γονιός. Αν δεν είσαι, δεν το υποψιάζεσαι καν. Πάντα υπολείπεσαι. Γιατί πονάς δέκα φορές πιο πολύ από το παιδί σου όταν πονάει, γιατί θέλεις να πεθάνεις προκειμένου να μην πάθει κάτι, γιατί ξυπνάς και κοιμάσαι με τη σκέψη του. Το πώς το διαχειρίζεται ο καθένας διαφέρει, αλλά το αίσθημα είναι κοινό. Οι πτώσεις, οι ήττες τα λάθη, είναι τεράστια, κι όμως, η γονεϊκότητα παραμένει μια υπέροχη εμπειρία. Όπως επίσης δεν πιστεύω ότι ευθύνομαι εγώ για τον δρόμο που θα πάρει το παιδί μου – αυτά είναι παραμύθια», ανέφερε.



Έπειτα συμπλήρωσε: «Κάθε άνθρωπος έχει τον πυρήνα και τον κόσμο του. Το μόνο που μπορείς να κάνεις, είναι να αγαπάς. Ο γιος μου μπήκε φέτος στη Βιολογία και προφανώς είμαι περήφανος, αλλά είμαι πιο περήφανος γιατί αντιμετώπισε τη διαδικασία των εξετάσεων με μια δική του στάση και εμπλοκή. Δε κάναμε εμείς κάτι καλά ή κακά που μπήκε στο πανεπιστήμιο. Είναι κάτι δικό του».