Ιουλία Καλλιμάνη: Πανικός με τα δύο ακυκλοφόρητα viral τραγούδια της 

H Ioυλία Καλλιμάνη καταφέρνει για ακόμη μία φορά να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του κοινού, αυτή τη φορά με δύο νέα ακυκλοφόρητα τραγούδια που έχουν ήδη γίνει viral στα social media, πριν καν την επίσημη κυκλοφορία τους.

Το «Με Ξόδεψες» και «Το Γράμμα», της Ιουλίας Καλλιμάνη, κυκλοφορούν δυναμικά σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram και Facebook, με αποσπάσματα να συγκεντρώνουν χιλιάδες προβολές και να δημιουργούν έντονη απήχηση στο κοινό.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα δύο νέα τραγούδια, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά μέσα από την εκπομπή του Fipsterr στο YouTube, κερδίζοντας αμέσως τις εντυπώσεις.

Το «Με Ξόδεψες», σε μουσική Μιχάλη Τουρατζίδη και στίχους Ρενέ, καθώς και «Το Γράμμα», σε μουσική και στίχους του Γιάννη Κωνσταντίνου, ξεχωρίζουν ήδη ως από τα πιο πολυσυζητημένα snippets της περιόδου. Έχουν κερδίσει το κοινό με τον έντονο συναισθηματισμό και τη δυναμική τους.

View this post on Instagram A post shared by Ιουλία Καλλιμάνη (@iouliakallimani_official)

Με τη χαρακτηριστική της φωνή και το συναίσθημα που τη διακρίνει, η Ιουλία Καλλιμάνη έχει κερδίσει το στοίχημα της επιτυχίας, αποδεικνύοντας πως η μουσική της αγγίζει το κοινό από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η ανταπόκριση του κοινού στις live εμφανίσεις της στο Tokyo, όπου τα δύο τραγούδια έχουν ήδη εξελιχθεί σε απόλυτα highlights του προγράμματος, με το κοινό να τα αποθεώνει από το πρώτο κιόλας άκουσμα, «χτίζοντας» την ίδια, με «βουνά» από λουλούδια.