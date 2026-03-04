Ηρώ Σαΐα: Είχα τη χαρά να μη ζήσω ιδιαίτερα δύσκολα παιδικά χρόνια, έκανα και γω τις επαναστάσεις μου

«Δεν νομίζω πως υπάρχει ζωή που όλα να ‘ναι ωραία», εξομολογήθηκε η Ηρώ Σαΐα σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε.

Πίσω στα παιδικά της χρόνια γύρισε η Ηρώ Σαΐα και μίλησε για την αγάπη που έλαβε από την οικογένεια της αλλά και για τις επαναστάσεις που έκανε, το απόγευμα της Τετάρτης (04.03.2026), όταν και βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» με τη Νάνσυ Ζαμπετογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στην ΕΡΤ.

« Είχα τη χαρά να μη ζήσω ιδιαίτερα δύσκολα παιδικά χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η οικογένεια μας δεν είχε και τις δύσκολες και τις εύκολες καταστάσεις, οπωσδήποτε», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η γοητευτική τραγουδίστρια.

«Νομίζω όμως πως είναι μεγάλο πράγμα πρώτα απ’ όλα, για ένα παιδί, να μεγαλώνει στην εξοχή. Μεγάλο πράγμα. Ύστερα θεωρώ ότι πήρα αγάπη από την οικογένεια μου. Έκανα και εγώ τις επαναστάσεις μου, ακόμα μπορεί να τις κάνω πολλές φορές, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχει μεγαλώσει κανείς με στην αγάπη», δήλωσε ακόμα.

«Με τις δυσκολίες, με τις στερήσεις με οτιδήποτε. Με την προσπάθεια. Για μένα, με έναν μαγικό τρόπο, ήταν πολύ έντονο πάντα το να προσπαθώ για να κάνω αυτό που αγαπώ και αυτό που θέλω, ό,τι κι αν ήταν αυτό», πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Ηρώ Σαΐα στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στην ΕΡΤ.