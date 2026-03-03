Ήβη Αδάμου για το ιρανικό χτύπημα στην Κύπρο: Η ειρήνη δεν είναι κάτι αυτονόητο ενώ θα έπρεπε να είναι

Η Ήβη Αδάμου παρακολούθησε με τον σύζυγό της, Μιχάλη Κουινέλη, την επίσημη πρεμιέρα της νέας κωμικής ταινίας «Φίλοι για πάντα» σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι και αμέσως μετά, το βράδυ της Δευτέρας (02-03-2026), παραχώρησε δηλώσεις μπροστά στις κάμερες. Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε μεταξύ άλλων και για το ιρανικό χτύπημα στην Κύπρο που προκάλεσε ανησυχία.

Σε δηλώσεις της, που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day» του Alpha, η Ήβη Αδάμου ανέφερε: «Έχω μιλήσει με τους δικούς μου στην Κύπρο. Προσωπικά, η δική μου οικογένεια δεν κινδυνεύει από κάτι, αλλά εννοείται ότι είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Αυτό που λέω πια, είναι ότι νιώθω, ότι η ειρήνη δεν είναι κάτι αυτονόητο, ενώ θα έπρεπε να είναι».

Ήβη Αδάμου και Μιχάλης Κουινέλης είναι μαζί από το 2012 και έχουν αποκτήσει μια κόρη, την 7,5 ετών Ανατολή. Η Κύπρια τραγουδίστρια ρωτήθηκε για το μυστικό της σχέσης τους, με τους δυο τους να απαντούν: «Η εμπιστοσύνη, η αγάπη, ο σεβασμός. Είναι πολλά πράγματα. Η συνεχής προσπάθεια. Φυσικά και τσακωνόμαστε. Ποιος δε τσακώνεται;».

Σε ερώτηση για το ποιος κάνει πίσω στις διαφωνίες τους, ο Μιχάλης Κουινέλης απάντησε ότι εκείνος είναι που υποχωρεί πιο συχνά, με την Ήβη Αδάμου να διαφωνεί λέγοντας ότι και οι δυο κάνουν υποχωρήσεις.

Υπενθυμίζεται πως Stavento και Ήβη Αδάμου τραγουδούν στο soundtrack της ταινίας «Φίλοι για πάντα». Τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού που ερμηνεύει μαζί με τη σύζυγό του, υπογράφει ο Μιχάλης Κουινέλης.