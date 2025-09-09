Jonathan Anderson, Miuccia Prada και Rick Owens υποψήφιοι για το βραβείο «Σχεδιαστής της Χρονιάς» του BCF

Το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας ((BCF)) ανακοίνωσε τη λίστα των υποψηφίων για τα φετινά βραβεία του με τα οποία τιμά παγκόσμια ταλέντα, καθώς και σχεδιαστές με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Για το πολυπόθητο βραβείο «Σχεδιαστής της Χρονιάς» θα αναμετρηθούν ο Jonathan Anderson για τον διπλό ρόλο του ως διεθυντής δημιουργικού στον Dior και στo ομώνυμο brand του JW Anderson, η Miuccia Prada για τo εξαίρετο έργο της στον Miu Miu και οι Αμερικανοί σχεδιαστές Rick Owens και Willy Chavarria.

Η Βρετανίδα σχεδιάστρια ανδρικών ενδυμάτων Martine Rose, εκπροσωπεί ένα από από τα λίγα αγγλικά brand στη λίστα των υποψήφιων για το βραβείο Σχεδιαστής της Χρονιάς. Ο Glenn Martens είναι επίσης υποψήφιος για το έργο του τόσο στο brand Diesel όσο και στον οίκο Maison Margiela, για το οποίο έχει ήδη λάβει ευρεία αναγνώριση.

Στην κατηγορία Βρετανός Σχεδιαστής Ανδρικής Ένδυσης της Χρονιάς το βραβείο διεκδικούν οι Craig Green, Grace Wales Bonner και Kiko Kostadinov.

Το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας στρέφει την προσοχή και στην επόμενη γενιά με το πρώτο βραβείο Vanguard (Πρωτοπορίας) τιμώντας ανερχόμενα αστέρια όπως ο Aaron Esh και η Dilara Fındıkoğlu.

Ο Ιταλός σχεδιαστής Brunello Cucinelli πρόκειται να λάβει το Βραβείο Εξαίρετου Επιτεύγματος για τη δέσμευσή του στη βιώσιμη πολυτέλεια.

Η τελετή απονομής των Βραβείων Μόδας θα πραγματοποιηθεί στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο την 1η Δεκεμβρίου.