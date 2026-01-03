Καίτη Γαρμπή: Ακύρωσε προγραμματισμένη εμφάνιση για λόγους υγείας – «Έχω ένα πυρετό που δεν πέφτει»

Η Καίτη Γαρμπή έκανε γνωστό το απόγευμα του Σαββάτου (03-01-2026) πως ακυρώνεται η αποψινή προγραμματισμένη εμφάνισή της, στην Αυτοκίνηση, λόγω μιας ίωσης που την ταλαιπωρεί. Η δημοφιλής τραγουδίστρια έχει πυρετό και είναι καταβεβλημένη. Όπως έγραψε, είναι η δεύτερη φορά στην πολυετή καριέρα της, που αναγκάζεται να κάνει κάτι τέτοιο.

Η Καίτη Γαρμπή ανανεώνει το ραντεβού με τους θαυμαστές της, για την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου. Ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών και ευελπιστεί πολύ σύντομα να ανοίξει η φωνή της και να πέσει ο πυρετός που την ταλαιπωρεί.

«Είναι η δεύτερη φορά στα τόσα χρόνια που δουλεύω, που αναγκάζομαι να ακυρώσω τη σημερινή μας εμφάνιση στην Αυτοκίνηση λόγω αρρώστιας. Έχω ένα πυρετό που δεν πέφτει, ένα φριχτό πονοκέφαλο, μια κλειστή φωνή, γενικά είμαι χάλια μαύρα…

Πρώτα ο Θεός να γίνω καλά και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή!» έγραψε στο μήνυμά της η Καίτη Γαρμπή.

Προ ημερών, η Καίτη Γαρμπή είχε μιλήσει για την καριέρα του συζύγου της και είχε αναφέρει πως αδικήθηκε από τα τραγούδια που ερμήνευσε. «Θα του άξιζε να κάνει μεγάλες συνεργασίες. Το όνειρο της ζωής του μου είχε πει κάποτε ότι είναι να ανέβει στην πίστα και να έχει μια ρεμπέτικη κομπανία» είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.