Καλομοίρα και Γιώργος Μπούσαλης έγιναν κουμπάροι σε γάμο φίλων τους: Οι εικόνες από τη λαμπερή δεξίωση

Η Καλομοίρα και ο σύζυγός της, Γιώργος Μπούσαλης, έγιναν κουμπάροι καθώς πάντρεψαν δύο πολύ καλούς τους φίλους, τον Δημήτρη και τη Στέφανι. Στο γάμο συμμετείχε ενεργά και η κόρη τους, Αναστασία, η οποία ήταν παρανυφάκι.

Καλομοίρα και Γιώργος Μπούσαλης πάντρεψαν τους φίλους τους σε μια λαμπερή τελετή και μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τη λαμπερή δεξίωση που ακολούθησε, με τους διαδικτυακούς φίλους τους.

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Σε ανάρτηση που έκανε η τραγουδίστρια το Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026 στο Instagram, έδειξε τις ενδυματολογικές της επιλογές, ποζάροντας με τον σύζυγό της και την οικογένειά της, με θέα τη θάλασσα.



Η Καλομοίρα απαθανάτισε και τους νεόνυμφους, την ώρα που ο ήλιος έδυε και στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Ένα υπέροχο καλοκαίρι και ένας όμορφος γάμος. Τόσο χαρούμενη που είμαστε κουμπάροι του Δημήτρη και της Στέφανι». Η τραγουδίστρια, τέλος, έκλεισε την ανάρτησή της με μία ευχή προς τους διαδικτυακούς της φίλους: «Εύχομαι σε όλους ένα όμορφο τέλος καλοκαιριού», σημείωσε.

Αν και το ζευγάρι δεν αποκάλυψε την ακριβή γεωγραφική τοποθεσία ή το όνομα του μέρους στα κοινωνικά του δίκτυα, τόσο η γαμήλια τελετή όσο και η δεξίωση έλαβαν χώρα δίπλα στο κύμα, με φόντο ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα