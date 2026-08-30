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Η Δωροθέα Μερκούρη σε φωτογραφία από το παρελθόν της: «Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ» έγραψε

Στη φωτογραφία πόζαρε κρατώντας το πρόσωπό της με το χέρι της και κοιτούσε απευθείας τον φακό
Δωροθέα Μερκούρη
Δωροθέα Μερκούρη / NDP PHOTO
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Η Δωροθέα Μερκούρη ανέσυρε και δημοσιοποίησε μια φωτογραφία από το προσωπικό αρχείο της. Ήταν η εποχή που προσπαθούσε να κάνει τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μόδας και της τηλεόρασης, φωτογραφιζόμενη για κορυφαία περιοδικά μόδας και συμμετέχοντας σε μεγάλες καμπάνιες.

Η Δωροθέα Μερκούρη μοιράστηκε το στιγμιότυπο στα stories της στο Instagram το Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026, συνοδεύοντάς το με το τραγούδι «Forever Young» των Alphaville.

Στη φωτογραφία πόζαρε κρατώντας το πρόσωπό της με το χέρι της και κοιτούσε απευθείας τον φακό. Σχολιάζοντας την εικόνα, η ίδια στάθηκε στην αθωότητα εκείνης της ηλικίας: «Μια μικρή ματιά σε εκείνη την αθωότητα. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», έγραψε.

Πλέον η ηθοποιός και πρώην μοντέλο έχει αποκτήσει δύο κόρες, την Ηλέκτρα και τη Γαία, από τον γάμο της με τον Ward Stegerhoek. Μεγάλωσε τα παιδιά της ως μονογονέας και πλέον δηλώνει πως απολαμβάνει την ανεξαρτησία της.

Η ανάρτηση της Δωροθέας Μερκούρη
Η ανάρτηση της Δωροθέας Μερκούρη

Σε πρόσφατες τοποθετήσεις της τονίζει τη σημασία των προσωπικών ορίων και την προσπάθειά της να διατηρεί τη χαρά και την αισιοδοξία της καθημερινά.

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