Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Ο Γιώργος Γιαννιάς γιόρτασε 11 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του: «Σ’ αγαπάω άλλο μου μισό»

«Σε λατρεύω κάθε μέρα, κάθε ώρα και πιο πολύ. Χρόνια μας πολλά», έγραψε χαρακτηριστικά η Ελευθερία Παντελιδάκη
Γιώργος Γιαννιάς
Γιώργος Γιαννιάς / NDP
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Έντεκα χρόνια γάμου πέρασαν από την ημέρα που ο Γιώργος Γιαννιάς και η σύζυγός του παντρεύτηκαν στη Ρόδο και η Ελευθερία Παντελιδάκη το γιόρτασε δημοσιεύοντας στο Instagram ένα βίντεο.

Στην ανάρτηση παρουσιάζονται φωτογραφίες από την ημέρα που παντρεύτηκαν, με τη σύζυγο του τραγουδιστή Γιώργου Γιαννιά να εκφράζει δημόσια την αγάπη της για εκείνον.

«Σε λατρεύω κάθε μέρα, κάθε ώρα και πιο πολύ. Χρόνια μας πολλά», έγραψε χαρακτηριστικά η Ελευθερία Παντελιδάκη, με τον Γιώργο Γιαννιά να προσθέτει: «Σ’ αγαπάω άλλο μου μισό»

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
243
85
72
64
55
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης είπαν «αντίο» στο καλοκαίρι με φόντο τα Κουφονήσια
Τα Κουφονήσια αποτέλεσαν τον τελευταίο σταθμό των καλοκαιρινών διακοπών του ζευγαριού, με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου να δείχνει μέσα από τις αναρτήσεις της πόσο έχει απολαύσει την παραμονή της στο νησί
Γιώργος Γεροντιδάκης και Ντορέττα Παπαδημητρίου
Newsit logo
Newsit logo