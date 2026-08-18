Lifestyle

Καλομοίρα: «Μια φορά ήμουν θυμωμένη και δεν μπορούσα να κοιμηθώ δίπλα του» είπε για έναν καυγά με τον σύζυγό της

«Με την ψυχολόγο μου επικοινωνώ όταν έχω ένα θέμα που παρατηρώ ότι περνάει ο καιρός και δεν το έχω λύσει» ανέφερε η Καλομοίρα σε άλλο σημείο της συνέντευξης
Γιώργος Μπούσαλης και Καλομοίρα Σαράντη
Γιώργος Μπούσαλης και Καλομοίρα Σαράντη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και σταθερά ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Είναι μαζί περίπου 20 χρόνια και έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια. Η σχέση τους άντεξε στον χρόνο και όποιες «κρίσεις» ξεπεράστηκαν με αμοιβαίες υποχωρήσεις και κατανόηση.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «ΟΚ!» και τον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη, η Καλομοίρα θυμήθηκε μια νύχτα που είχε τσακωθεί με τον σύζυγό της. Όπως είπε, ο Γιώργος Μπούσαλης πήγε να κοιμηθεί σε άλλο δωμάτιο, αλλά εκείνη δεν άντεξε για πολύ μακριά του.

Σε άλλο σημείο, η τραγουδίστρια ανέφερε πως κάνει ψυχοθεραπεία σχεδόν πέντε χρόνια και πως έχει λάβει ουσιαστική βοήθεια για να βελτιώσει γενικότερα την ποιότητα της ζωής της.

Είστε από τα ζευγάρια που μπορείτε να κοιμηθείτε χωριστά όταν τσακώνεστε;

Μια φορά, θυμάμαι, ήμουν πολύ θυμωμένη με τον Γιώργο και δεν μπορούσα να κοιμηθώ δίπλα του. Εκείνος είχε πάει σε άλλο δωμάτιο στο σπίτι, πήγα και του είπα: “Σ’ αγαπώ, έλα πίσω”. Μέχρι εκεί κράτησε ο τσακωμός μας.

Κάνω ψυχοθεραπεία σχεδόν πέντε χρόνια τώρα. Με την ψυχολόγο μου επικοινωνώ όταν έχω ένα θέμα που παρατηρώ ότι περνάει ο καιρός και δεν το έχω λύσει, οπότε διογκώνεται στο μυαλό μου.

Το να συζητάω μαζί της είναι θεραπευτικό, γιατί καταλαβαίνει τον τρόπο που σκέφτομαι και ξέρει τι με πονάει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
195
126
101
100
78
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo