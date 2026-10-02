Κάκια Ιγερινού για Ευαγγελία Μουμούρη για την ερμηνεία της στο «Ριφιφί» – Όλα τα Όσκαρ πηγαίνουν σε εκείνη, τόσο σπουδαία

Καθήλωσε το φινάλε της σειράς «Ριφιφί» τη Τετάρτη (30.09.2026) και η Κάκια Ιγερινού σε ανάρτηση της αναφέρθηκε στη συγκλονιστική ερμηνεία της Ευαγγελίας Μουμούρη.

Η Κάκια Ιγερινού στην ανάρτηση στο Facebook τόνισε για την Ευαγγελία Μουμούρη πως «όλα τα Όσκαρ πηγαίνουν σε εκείνη», ενώ τη χαρακτήρισε «σπουδαία» ηθοποιό.

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Στη δημοσίευσή της επίσης, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την ερμηνεία της συναδέλφου της, κάνοντας λόγο για μια ηθοποιό με «απίστευτη γκάμα». «Όλα τα Όσκαρ πηγαίνουν στην Ευαγγελία Μουμούρη. Κάθε μέρα από ένα. Τόσο σπουδαία» έγραψε αρχικά. Παράλληλα, η Κάκια Ιγερινού έκανε μια αναδρομή στην πρώτη φορά που συνεργάστηκε με την Ευαγγελία Μουμούρη, όταν εκείνη βρισκόταν ακόμη στην αρχή της επαγγελματικής της πορείας. Η ηθοποιός είχε συμμετάσχει τότε στην κωμωδία του 1999 «Αριστοτέλης ο Άριστος».

Κοριτσάκι ακόμη, πρωτόβγαλτη στη δουλειά, χόρευε, τραγουδούσε, έπαιζε κωμωδία, δράμα, φάρσα, ξιφομαχούσε, σαν ακροβάτης, έκλαιγε αληθινά, γελούσε αληθινά, χωρίς δηθενιές έκανε τα πάντα».

Η Κάκια Ιγερινού στάθηκε ακόμη στο «καταλυτικό χιούμορ» και τον «τεράστιο ατομικό πολιτισμό» που διέκρινε από τότε στην Ευαγγελία Μουμούρη, σημειώνοντας παράλληλα πως όλοι οι συντελεστές της συγκεκριμένης παράστασης την είχαν αγαπήσει ιδιαίτερα.

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Η ίδια αναφέρθηκε επίσης, στην εξέλιξη της ηθοποιού μέσα στα χρόνια. Ξεχωριστή θέση στην αναφορά της είχε η συνεργασία της Ευαγγελίας Μουμούρη με τον Σωτήρη Τσαφούλια, μέσα από την οποία, όπως σημείωσε, η ηθοποιός κατάφερε να καθηλώνει το κοινό ακόμη και μέσα από μια ματιά. Για να περιγράψει χαρακτηριστικά αυτή την ερμηνευτική της δύναμη, η Κάκια Ιγερινού σημείωσε: «Με σκηνοθέτη τον Σωτήρη Τσαφούλια έφτασε να μας καθηλώνει με βλέμμα, σιωπή και μια κουταλιά από μια πάστα».