Καλομοίρα: Οι οικογενειακές στιγμές με τον σύζυγό της Γιώργο Μπούσαλη στη Σαντορίνη

Η Καλομοίρα απολαμβάνει και φέτος το ελληνικό καλοκαίρι μαζί με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη, και τα τρία τους παιδιά. Η αγαπημένη τραγουδίστρια περνά μεγάλο μέρος των διακοπών της στην Ελλάδα, δημιουργώντας όμορφες οικογενειακές αναμνήσεις.

Μετά τις στιγμές χαλάρωσης στην Κεφαλονιά, η οικογένεια της Καλομοίρας, ταξίδεψε στην Σαντορίνη, όπου συνέχισε τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις. Το εντυπωσιακό τοπίο και τα γαλαζοπράσινα νερά αποτέλεσαν το ιδανικό σκηνικό για τις διακοπές τους.

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Ο Γιώργος Μπούσαλης μοιράστηκε στα social media μια νέα οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία όλοι ποζάρουν χαμογελαστοί με φόντο τη θάλασσα. Η εικόνα κέρδισε αμέσως τα θετικά σχόλια των διαδικτυακών τους φίλων.

Η Καλομοίρα και η οικογένειά της φαίνεται πως απολαμβάνουν κάθε στιγμή των διακοπών τους, συνδυάζοντας ξεκούραση, όμορφες εικόνες και πολύτιμο χρόνο μαζί, πριν επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους.

«Με τον Γιώργο είμαστε 20 χρόνια μαζί και παντρεμένοι 15. Θα έλεγα ότι ήταν σαν να παντρεύτηκα τρεις φορές τον ίδιο άντρα. Στην αρχή ήταν πιο νέος και πιο νευρικός. Τώρα είναι πιο ήρεμος και σκέφτεται περισσότερο πώς θα μου μιλήσει. Δεν είναι τόσο απότομος. Στην αρχή της σχέσης μας, ο Γιώργος ζήλευε λίγο, αλλά μετά καθόλου. Εγώ ζηλεύω πιο πολύ από τον Γιώργο. Στην αρχή έψαχνα κινητά και τέτοια, αλλά πλέον του έχω εμπιστοσύνη», είχε πει η Καλομοίρα στη διαδικτυακή εκπομπή του Ανέστη Ευαγγελόπουλου για τη σχέση της με τον σύζυγό της.