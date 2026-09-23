Νίκος Βουρλιώτης: Η avant premiere του ντοκιμαντέρ «NiVO 831 Θυμάμαι» και οι επώνυμοι φίλοι του που έδωσαν το «παρών»

Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα πριν την πρεμιέρα του μουσικού ντοκιμαντέρ που υπογράφει ο Νίκος Βουρλιώτης, πραγματοποιήθηκε στα Village Cinemas στο Ρέντη η avant premiere του «NiVO 831 Θυμάμαι…» και όλοι οι αγαπημένοι φίλοι του γνωστού καλλιτέχνη ήταν εκεί.

Ο Νίκος Βουρλιώτης, γνωστός και ως NiVO, έχει μια μακρά πορεία στη μουσική και είναι ένας από τους αναγνωρίσιμους και επιτυχημένους εκπροσώπους της hip hop σκηνής. Με τους Goin’ Through έχει κυκλοφορήσει τραγούδια που άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους στον χρόνο και μετρά πολλές επιτυχημένες συνεργασίες με γνωστούς τραγουδιστές, όπως ο Γιώργος Μαζωνάκης.

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Η avant premiere έγινε το βράδυ της Τρίτης (22.09.2026), ενώ το μουσικό ντοκιμαντέρ θα ξεκινήσει το ταξίδι του στις κινηματογραφικές αίθουσες την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Στο πλευρό του Νίκου Βουρλιώτη βρέθηκαν πολλά αγαπημένα του πρόσωπα, φίλοι και συνάδελφοι. Ανάμεσά τους ήταν ο Γιώργος Αλκαίος, ο Χρήστος Χολίδης, η Μελίνα Ασλανίδου, η Κατερίνα Θεοχάρη και η τραγουδίστρια Ελεάνα Ακριώτη. Επίσης, ήταν εκεί και η Κατερίνα Στικούδη με τον Βαγγέλη Σερίφη και ο Μάξιμος Μουμούρης με την Νάντια Γιαννακοπούλου.

Μέσω αυτού του ντοκιμαντέρ, ο Νίκος Βουρλιώτης, που έχει παρουσία περισσότερες από τρεις δεκαετίες στο προσκήνιο της ελληνικής hip hop σκηνής, μιλά σε πρώτο πρόσωπο για τα 33 χρόνια της καριέρας του και τους ανθρώπους που καθόρισαν τη διαδρομή του.

O Γιώργος Αλκαίος και ο Νίκος Βουρλιώτης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Μελίνα Ασλανίδου και η Κατερίνα Θεοχάρη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο Χρήστος Χολίδης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Ελεάνα Ακριώτη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο Νίκος Βουρλιώτης στην avant premiere του ντοκιμαντέρ του / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Βγαίνει στις 25 Σεπτεμβρίου το ντοκιμαντέρ μου στους κινηματογράφους. Δεν θα άλλαζα κάτι μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σε καμία περίπτωση. Τα έχω όλα μέσα. Αισθάνομαι πλήρης με αυτή τη δουλειά. Βέβαια είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που έχουμε στη διάθεσή μας σε μια κινηματογραφική ταινία, σε μια κινηματογραφική παραγωγή, να παρουσιάσουμε τριάντα τρία χρόνια καριέρας, πορείας, διαδρομής, ιδεών, τραγουδιών», είχε δηλώσει ο Νίκος Βουρλιώτης σε πρόσφατη συνέντευξή του για το νέο του ντοκιμαντέρ.

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Όσα πρέπει να ξέρουμε για το ντοκιμαντέρ του NiVO

Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, προσωπικές αφηγήσεις, ανέκδοτες στιγμές και ιστορίες που δεν έχουν ειπωθεί ποτέ δημόσια, η ταινία ακολουθεί το ταξίδι ενός ανθρώπου που κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ελληνική μουσική και κουλτούρα.

Τη σκηνοθεσία του μουσικού ντοκιμαντέρ, διάρκειας 93 λεπτών, υπογράφουν οι Ju Stamatakis και Danny Ntarlas.