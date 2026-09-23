Σίσσυ Χρηστίδου: Είμαι πιστή και σταθερή, μακροχρόνιες είναι σχεδόν όλες οι σχέσεις μου

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε η Σίσσυ Χρηστίδου και αναφέρθηκε τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική της ζωή.

Η γνωστή παρουσιάστρια του MEGA, που φέτος έχει αναλάβει τα ηνία της πρωινής ζώνης τις καθημερινές, με την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» μίλησε για όλα στο περιοδικό Hello. Μάλιστα, η Σίσσυ Χρηστίδου δήλωσε – μεταξύ άλλων – ότι νιώθει πιο όμορφα από ποτέ με την εικόνα της.

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Κάνοντας έναν μικρό απολογισμό, σημείωσε: «Κάνω αυτήν τη δουλειά πάνω από είκοσι χρόνια πια. Πέρασα εγκυμοσύνες, δυσκολίες, αυξομειώσεις βάρους, μεγάλωσα, ωρίμασα. Αυτό που σίγουρα μπορώ να σας πω είναι ότι η αυτοπεποίθησή μου είναι τελικά αντιστρόφως ανάλογη με την εικόνα μου και απόλυτα συνδεδεμένη με τις εμπειρίες και την προσωπική εσωτερική εξέλιξή μου. Σήμερα νιώθω πιο όμορφα από ποτέ, κι ας μην ισχύει αυτό για την εικόνα μου. Ισχύει μέσα μου, κι αυτό αρκεί».

Για την προσωπική της ζωή, η Σίσσυ Χρηστίδου εξομολογήθηκε: «Πάντα ήμουν πιστός και σταθερός άνθρωπος. Μακροχρόνιες είναι σχεδόν όλες οι σχέσεις μου, από τις φιλικές και τις συντροφικές μέχρι και τις επαγγελματικές. Μου αρέσει να επενδύω στους ανθρώπους και, επειδή δεν το κάνω εύκολα, όταν το κάνω είναι με όλη μου την ψυχή. Ο γάμος όμως είναι διαφορετικό κεφάλαιο, ειδικά όταν έχεις κάνει ήδη έναν και έχεις παιδιά. Δεν είναι απλή απόφαση και πρέπει να σταθμίσεις πολλούς παράγοντες».

«Δεν κυνηγώ την ευτυχία. Κυνηγώ την ηρεμία, την ισορροπία, τη γαλήνη. Εκεί νιώθω ευτυχισμένη. Εκεί νιώθω ευγνώμων. Στόχος μου είναι να έχω πάντα στόχους, να αισθάνομαι ζωντανή. Να εξελίσσομαι, να μαθαίνω, να αλλάζω. Να θυμάμαι να κοιτάζω πίσω, σε όσα νίκησα και σε όσα ξεπέρασα, και να μη σταματώ να κοιτάζω μπροστά», εξομολογήθηκε ακόμα η Σίσσυ Χρηστίδου.

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Η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε και για τις νέες αρμοδιότητες που ανέλαβε στην καθημερινή ζώνη του Μega.

«Είναι μια επιστροφή που έχει μέσα της κάτι πολύ γνώριμο και ταυτόχρονα κάτι εντελώς καινούριο. Μετά από οκτώ χρόνια στο Σαββατοκύριακο, η καθημερινότητα αλλάζει το ρυθμό, τις απαιτήσεις, αλλά και τη σχέση που χτίζεις με τον κόσμο. Κι αυτό είναι κάτι που με ενθουσιάζει. Νιώθω σαν να ανοίγει ένας νέος κύκλος, χωρίς όμως να αφήνω πίσω όλα όσα χτίσαμε αυτά τα χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.

«Η εκπομπή μας διανύει την ένατη χρονιά της φέτος. Μέσα στα χρόνια αυτά, μεταβάλλεται, προσαρμόζεται και εξελίσσεται, αλλά πάντα καθοδηγείται από τον παλμό του κόσμου. Η ομάδα μας είναι η σταθερά μας, όπως και ο τρόπος με τον οποίο αγκαλιάζουμε το κάθε θέμα. Αυτά δεν αλλάζουν. Όμως ο κόσμος είναι ο καπετάνιος μας κι αυτός μας οδηγεί θεματολογικά», πρόσθεσε.