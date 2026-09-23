Βίκυ Φλέσσα: «Το ανορθόγραφο για μένα είναι αντιερωτικό»

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Βίκυ Φλέσσα και μίλησε για την πορεία της στην τηλεόραση, αλλά και την πιο απαιτητική συνέντευξη της ζωής της.

Η γνωστή δημοσιογράφος που έχει ταυτιστεί με τη δημόσια τηλεόραση, παρουσιάζοντας την εκπομπή «Στα άκρα», ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4». Η Βίκυ Φλέσσα εξομολογήθηκε ότι το ανορθόγραφο για εκείνη είναι είναι αντιερωτικό και αποκάλυψε ότι ο πιο απαιτητικός συνεντευξιαζόμενος ήταν ο Μίκης Θεοδωράκη.

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«Το ανορθόγραφο για μένα είναι αντιερωτικό. Είμαι φιλόλογος, οφείλω να σας ομολογήσω ότι έχω καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια να μην προκαταλαμβάνομαι αρνητικά όταν βλέπω μία ανορθογραφία από κάποιον», αποκάλυψε η Βίκυ Φλέσσα.

«Εκ των πραγμάτων, έτσι όπως προέκυψε ήταν ο αείμνηστος και νομίζω ότι θα συμφωνήσει όλη η Ελλάδα, (σ.σ. ο πιο απαιτητικός συνεντευξιαζόμενος ήταν) ο Μίκης Θεοδωράκης. Γιατί έκανα μια συνέντευξη τη λεγόμενη Μικιάδα, η οποία διήρκεσε περίπου 13 ώρες και είναι όλη του η ζωή σε 13 ώρες, σε πέντε εκπομπές», είπε αρχικά η Βίκυ Φλέσσα.

Οπότε χρειάστηκε να κάνω μια πολύ μεγάλη έτσι προετοιμασία. Θυμάμαι, είχα διαβάσει όλα του τα βιβλία, είχα κλειστεί μέσα. Ξεκίνησα τη συνέντευξη, το πρώτο γύρισμα ήτανε δεκαπέντε Ιανουαρίου του 2010 και είχαμε πάει στο σπίτι του με τον τότε σκηνοθέτη, με τον Κώστα Διαμαντή και διευθυντή φωτογραφίας τον Γιάννη Λαζαρίδη. Τα λέω αυτά γιατί εδώ οι συνάδελφοι γνωρίζουν. Λοιπόν, και πήγαμε το πρωί. Αυτός αναπαυόταν το μεσημέρι. Έδωσα λοιπόν στη γραμματέα του, την κυρία Ρένα Παρμενίδου, η οποία ήταν ο άνθρωπός του, δεκατέσσερις σελίδες.

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Είχα διαβάσει όλα τα βιβλία και τα βιβλία που είχε γράψει και ο Γιώργος ο Μαλούχος και του ζητούσα μέσα σε παρένθεση να διηγηθεί αυτή την ιστορία. Γι’ αυτό και δεν μιλούσα σχεδόν καθόλου σε αυτή τη συνέντευξη με τον Μίκη. Λοιπόν. Οπότε του τα πήγε πάνω η Ρένα. Κατέβηκε μετά κάτω και δε θα ξεχάσω ποτέ. Μου είπε χαρακτηριστικά “Καλά ε, τι έκανες; Διάβασες όλα μου τα βιβλία; Δε θυμάμαι τίποτα. Εσύ θα τα πεις όλα αυτά;” Του λέω “Κύριε Θεοδωράκη” και ξεκινήσαμε. Νομίζω ότι πήγαμε τρεις φορές αν θυμάμαι καλά και προέκυψε αυτό το υλικό. Οπότε αντιλαμβάνεσαι μοντάζ μετά. Είχε πάρα πολύ δουλειά αυτή η εκπομπή», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η Βίκυ Φλέσσα.

«Νομίζω ότι δεν μου έχει συμβεί αυτό να μου αρνηθεί κάποιος συνέντευξη», δήλωσε ακόμα.

«Δεν υπάρχει κάποιος τώρα. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιον που να έχω καημό που δεν του έκανα συνέντευξη. Ίσως να υπάρχουν άνθρωποι τώρα που το συζητάμε, που δεν κατάφερα να τους κάνω συνέντευξη γιατί είχαν αποβιώσει, ας πούμε, όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, που θα το ήθελα πάρα πολύ. Για παράδειγμα, δεν είχα ξεκινήσει να κάνω τηλεόραση, αλλά όχι, δεν δέχτηκα κάποια άρνηση.

Υπήρχε μια εμπιστοσύνη από ένα σημείο και μετά, όταν βλέπουν τον τρόπο με τον οποίο εργάζεσαι, όταν βλέπουν τον σεβασμό με τον οποίο αντιμετωπίζεις τους καλεσμένους, που προσπαθούσα πάντοτε. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να πεις όχι», πρόσθεσε η Βίκυ Φλέσσα.

«Επειδή είναι πολύ ωραία αυτή η προσπάθεια που κάνετε και εύχομαι να μακροημερεύσει, να κάνετε μία ξεχωριστή ενότητα με τη γλώσσα. Γιατί δεν κάνετε κάτι ξεχωριστό και ιδιαίτερο; Γιατί ούτως ή άλλως αυτό που κάνουμε εμείς με τον κύριο Μπαμπινιώτη δεν αρκεί μια εκπομπή. Δηλαδή πρέπει να δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη», είπε στη συνέχεια η Βίκυ Φλέσσα.

«Βλέπω διαρκώς υποτίτλους οι οποίοι ματώνουν τα μάτια μου. Είναι ανορθόγραφοι καταρχάς. Δηλαδή και είναι λυπηρό επειδή είπες τώρα για τα νέα παιδιά. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι ουδείς τους διορθώνει. Και βλέπει ένα παιδί γραμμένο το δώρο με δύο όμικρον. Θα χάσουμε και την οπτική εικόνα, τα ινδάλματα των λέξεων. Άρα γιατί δεν κάνετε ένα εμβόλιμο, ένα πεντάλεπτο μέσα στην εκπομπή για τη γλώσσα;», επέμεινε η Βίκυ Φλέσσα.