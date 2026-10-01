Καλοπερνάει η Άμπερ Χερντ μετά το διαζύγιο με τον Τζόνι Ντεπ: Η ζωή στην Ισπανία και το δείπνο σε εστιατόριο Michelin

Μία σπάνια εικόνα από τη ζωή της στην Ισπανία έδωσε η Άμπερ Χερντ, που τα τελευταία χρόνια έχει έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, μετά και το πολύκροτο διαζύγιό της με τον Τζόνι Ντεπ.

Η 40χρονη ηθοποιός Άμπερ Χερντ δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία από δείπνο της σε εστιατόριο με τρία αστέρια Michelin στη Χιρόνα της Ισπανίας. Η Χερντ επισκέφθηκε το El Celler de Can Roca, με το μενού να φτάνει τα 315 ευρώ το άτομο.

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«Αυτή κι αν είναι λίστα κρασιών του γούστου μου» γράφει στη λεζάντα φωτογραφίας που ανέβασε στο Instagram.



Η Χερντ, που κάποτε ήταν μία από τις πιο περιζήτητες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, έχει αφήσει πίσω της την έντονη ζωή του Λος Άντζελες και τα τελευταία χρόνια ζει στη Μαδρίτη, όπου έχει αφοσιωθεί στην ανατροφή των τριών παιδιών της.

Την επόμενη χρονιά, μετά τη δικαστική διαμάχη και τον διακανονισμό της αγωγής δυσφήμισης ύψους 50 εκατ. δολαρίων με τον πρώην σύζυγό της Τζόνι Ντεπ, η Χερντ έφυγε αρχικά για τη Μαγιόρκα και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στη Μαδρίτη.

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Ήταν μία κίνηση που η ηθοποιός είχε σχεδιάσει καθώς ήθελε να αποστασιοποιηθεί από τις συνέπειες της δίκης. «Η δίκη ήταν πέρα για πέρα αγχωτική και ήθελε να ξεκινήσει από την αρχή», είχε δηλώσει πηγή στο περιοδικό People, προσθέτοντας ότι εκεί είχε «ενέργεια και επικεντρώνεται σε πράγματα που αγαπά».

Η Χερντ δεν έχει εργαστεί ως ηθοποιός από τότε που μετακόμισε στην Ισπανία, ενώ δύο ταινίες στις οποίες είχε ήδη γυρίσει εμφανίστηκαν στις αίθουσες το 2023. Κάποιοι άνθρωποι του Χόλιγουντ μάλιστα υποστήριξαν ότι είχε «μπει σε μαύρη λίστα» μετά τη δίκη.

Το 2024, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Χερντ είχε πλέον «ενσωματωθεί πλήρως» στην ελίτ της ισπανικής πρωτεύουσας, αφού αγόρασε ακίνητο αξίας 1,5 εκατ. ευρώ. Γείτονας ανέφερε ότι συχνά τη βλέπουν να πηγαίνει την κόρη της στο σχολείο.

Τον Μάιο του 2025, η Χερντ ανακοίνωσε τη γέννηση των διδύμων της, και σε ανάρτηση με αφορμή την Γιορτή της Μητέρας έγραψε ότι η οικογένεια που προσπαθούσε να δημιουργήσει εδώ και χρόνια είχε πλέον ολοκληρωθεί.