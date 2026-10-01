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Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης παρουσιάζει τα έργα «Παίδες Επί Κολωνώ» και ο «Κοινός Βίος» του Μάνου Χατζιδάκι

Έρχονται στις 24, 25 και 26 Οκτωβρίου, στο Πειραιώς 260 Χώρος - Η
Αλκίνοος Ιωαννίδης
O Αλκίνοος Ιωαννίδης / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
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Δύο σπουδαία έργα του Μάνου Χατζιδάκι, οι «Παίδες Επί Κολωνώ» και ο «Κοινός Βίος», παρουσιάζονται στις 24, 25 και 26 Οκτωβρίου, στο Πειραιώς 260 Χώρος – Η, με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη.

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης θα ερμηνεύσει τα δύο σπουδαία έργα του Μάνου Χατζιδάκι, για τα οποία είχε μιλήσει ο σπουδαίος δημιουργός στο παρελθόν.

Ο Μάνος Χατζιδάκις είχε αναφέρει για τα δύο έργα:

Παίδες επί Κολωνώ

«Οι “Παίδες” παίζουν μέσα στη γοητεία των ημιτονίων και του αναμφισβήτητου στη λαϊκή μας μουσική διάλεκτο…»

«Η συνείδηση, η ανάλυση και η επαναφορά των στοιχείων που συνέθεσαν κάποτε το μάγκικο, σε μια καινούργια επανασύνθεση ενός προσωπικού πίνακα ζωής, υπήρξε από παλιά μια επιθυμία έμμονη…»

«Οι “Παίδες” στον Κολωνό είναι τόσο λίγο παιδιά, χωρίς όμως ποτέ να καταφέρουν να γίνουν άντρες.

Οι “Παίδες επί Κολωνώ” συνθέτουν Ελληνικές εικόνες του έρωτα, της αθλιότητας και της απελπισίας».

Αλκίνοος Ιωαννίδης
Η αφίσα της εκδήλωσης

Κοινός βίος

«Ένα έργο πάνω σε μια ποιητική ιδέα μου, που χρησιμοποιώντας ποιήματα του Γιώργου Χρονά, να σχηματίζεται ένα κλίμα διαφορετικού “Κοινού Βίου” , ποιητικά τοποθετημένου…».

Την καλλιτεχνική διεύθυνση υπογράφει ο Γιώργος Χατζιδάκις και την παραγωγή η Panik Live Productions.

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