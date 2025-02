Κάνιε Γουέστ – Μπιάνκα Σενσόρι: Φήμες για επανασύνδεση μία εβδομάδα μετά τον χωρισμό τους

Κάνιε Γουέστ και Μπιάνκα Σενσόρι φέρονται να ήρθαν και πάλι πιο κοντά και να έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία στον γάμο τους. Σύμφωνα με την PageSix, ο διάσημος ράπερ και το μοντέλο από την Αυστραλία «συζήτησαν πολύ την τελευταία εβδομάδα και δεν είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν ο ένας τον άλλον».



Η επανασύνδεσή τους έρχεται μία εβδομάδα μετά την απόφαση να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους, έπειτα από δύο χρόνια έγγαμου βίου. Κάνιε Γουέστ και Μπιάνκα Σενσόρι εντοπίστηκαν μαζί σε διάφορες εκδηλώσεις στο Λος Άντζελες το περασμένο Σαββατοκύριακο, γεγονός που πυροδότησε τις φήμες για επανασύνδεση.

Το βράδυ του Σαββάτου, η 30χρονη αρχιτέκτονας φάνηκε να φορά μια μαύρη κάπα, ενώ είχε καλυμμένο το πρόσωπό της, καθώς συνόδευε τον 47χρονο ράπερ στην πρεμιέρα της ταινίας της.

Δημοσιεύματα ήθελαν τον 47χρονο ράπερ και την 30χρονη Μπιάνκα να χωρίζουν τρία χρόνια μετά τον γάμο τους και 15 μέρες μετά την γυμνή εμφάνιση της 30χρονης στα βραβεία Grammy και το αντισημιτικό ξέσπασμα του Κάνιε Γουέστ στο X, όπου εξέφρασε την αγάπη του για τον Χίτλερ.

Μάλιστα σύμφωνα με τις ιστοσελίδες TMZ και Dailymail, ο πρώην της Κιμ Καρντάσιαν, Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι, ζήτησαν ξεχωριστά νομικές συμβουλές για διαζύγιο, ενώ η Daily Mail υποστήριξε ότι η 30χρονη έχει συμφωνήσει προφορικά σε αποζημίωση 5 εκατομμυρίων δολαρίων πετυχαίνοντας ένα καλό οικονομικό deal.

Μια σειρά από δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Μπιάνκα Σενσόρι άρχισε να μένει στο σπίτι τους, αξίας 35 εκατομμυρίων δολαρίων στο Beverly Park North του Λος Άντζελες.

Ο πρώην μάνατζερ του Κάνιε Γουέστ, Milo Yiannopoulos, διέψευσε τις φήμες περί χωρισμού, με τις σχετικές συζητήσεις πάντως να συνεχίζονται για μέρες.

Kanye West and Bianca Censori ‘trying to make marriage work again’ after post-Grammys split and offensive rants https://t.co/H51lW6y4x9